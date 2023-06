Hvorfor vil ikke byrådet feire verdens flotteste by?

Havnepromenaden i Oslo er unik, skriver innleggsforfatterne.

Tenk hva Oslo kommune kunne fått til.

11.06.2023 08:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I 2024 er det 400 år siden den nye byen Christiania ble påbegynt. Det er 100 år siden Oslo på ny ble navnet på hele Norges hovedstad. Oslo er blitt en av verdens beste byer å leve i.

Så hvorfor skal vi ikke feire dette?

Oslofolk elsker turister

Visit Oslo har akkurat gjennomført en undersøkelse, sammenlignbar med en rekke internasjonale undersøkelser, som kartlegger oslofolks holdninger til turisme og egen by.

Tallene forbløffer andre reiselivsdestinasjoner. Oslofolk elsker turister. Oslofolk har en stolthet og gjestfrihet ingen andre byer kan måle seg med.

Er ikke det verdt å feire, kanskje?

De siste 15–20 årene har Oslo også markert seg med å knytte land og vann sammen på en måte ingen andre byer kan vise til.

Trafikkmaskiner, avstengte havneområder og lugubre strøk er blitt transformert til boligområder, badstuparker, mingleområder, kulturinstitusjoner, serveringssteder og badeplasser der det yrer av liv. Havnepromenaden i Oslo er unik.

Er ikke det verdt å feire, kanskje?

Heier ikke på kun ett fotballag

Oslo har i flere år vært en av Europas hurtigst voksende byer. Over halvparten av oss er ikke født her. Vi kan være fra Sortland eller Jakarta.

Vi heier ikke på kun ett fotballag, og det er bare Paris og London som har flere sanger om byen sin enn Oslo. Bare der finner du mye å kunne bygge en stolthet på.

Er ikke det verdt å feire, kanskje?

For et par år siden inviterte vi Oslo kommune til å bli med på etableringen av «Osloaksjonen 2024». Målet var å jobbe aktivt med gater, plasser, byrom og aktiviteter i sentrum for at vi i 2024 skulle vise hele verden at Oslo kan være et forbilde for sosial og god byutvikling.

Oslo kommune heiet på initiativet, men fikk aldri koordinert seg. Men vi gir oss ikke. Er ikke Oslo en storstilt feiring verdt, kanskje?

Oslosanger

Noen av oss synger og samler på oslosanger. Finnes det noe mer lavterskel enn å inkludere alle, synge i kor og lære seg oslosanger?

På oslodagen 15. mai neste år blir det en storstilt festkonsert i Oslo Konserthus. Og 24. til 26. september vil Oslo Urban Week og Oslo Innovation Week begge gjennomføres i Kvadraturen, samme uken som danskekongen ankom våre gater og begynte å stikke ut den nye byen for 400 år siden. Ikke en eneste hotellseng skal stå tom denne uken. Er ikke det verdt å feire, kanskje?

Tenk hva Oslo kommune kunne fått til

Hva gjør vi i Oslo?

Oslo er en fantastisk by som mange andre byer og land nå ser til. Samtidig har vi fortsatt mye å lære av andre byer.

Göteborg er en slik by. Sist helg gjennomførte Göteborg en fantastisk jubileumsfeiring for sine 400 år.

Kongsberg feirer 400 år i 1624 og er godt i gang med sin planlegging. Og Stavanger har allerede i flere år planlagt for sin 900-års feiring i 2025.

Tenk hva Oslo kommune kunne fått til med å rope ut «Oslo 2024».

Det er ikke for sent. Oslo er en fantastisk arrangementsby, og ved å henge seg på det som allerede er startet, kan hele 2024 bli et år som feirer mangfoldet, skaperkraften og alt som gjør at alle i Oslo er glad i byen sin.