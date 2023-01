Nei, det er ingen gode grunner til å beholde leilighetsnormen

31.01.2023 23:30

I en kronikk i Aftenposten 25. januar hevder seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt Erik Bjørnson Lunke at leilighetsnormen i Oslo bør beholdes. Han burde først ha satt seg inn i de faktiske konsekvensene den har på boligmarkedet i Oslo.

Lunke forklarer hvor flott det er å legge til rette for at barnefamilier kan bo sentrumsnært. Det er det lett å være enig i. Uheldigvis har leilighetsnormen hatt stikk motsatt effekt. Den har bidratt til at nye sentrumsnære boliger er blitt tilnærmet utilgjengelige for barnefamilier.

Kravet om at 40 prosent av boligene skal være over 80 kvadratmeter, har lenge sørget for at utbyggere er forsiktige med å sette i gang boligprosjekter. Mange av de største boligene er for vanskelige å selge. Lavt tilbud har drevet prisene ytterligere i været, og nye sentrumsnære familieboliger er for lengst blitt for dyre for dem de er ment for.

Leilighetsnormen har også hatt negative effekter på tilbudet av mindre boliger. Resultatet ser vi i form av skyhøye priser i hele boligmarkedet i Oslo. Denne utviklingen kan kun reverseres dersom leilighetsnormen skrotes.

Kjell Senneset, pensjonert samfunnsøkonom og osloborger