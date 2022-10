BankID og eldre

Vi er et eldre ektepar som begge nærmer oss 80 år. Vi har vært gift i mer enn 50 år. Vi har felles økonomi og deler på alt. Vi har begge ulike former for sykdommer der partneren etter beste evne må hjelpe den andre.

Vi opplever nå at mye informasjon og ulike opplysninger er blitt overført til helsenorge.no. Men når en av oss trenger hjelp som krever informasjon som finnes på helsenorge.no, og ikke er fysisk i stand til å logge seg på, må partneren trå til.

Det har partneren ikke lov til!

Innlogging krever bruk av BankID eller noe enda mer eksklusivt system, og det er straffbart å benytte seg av en annens BankID. Du får lovbryterstempel på deg! Problemet er til stede også ved andre tjenester som for eksempel banktjenester.

Sørg for at begge parter i et ekteskap kan hjelpe hverandre!

Dag Helle, Disenå