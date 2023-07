Elektrisk bilferie gjennom Spania med familien? Aldri igjen.

Hadde vi visst hvor vågalt dette stuntet var, hadde vi trolig aldri begitt oss ut på det, skriver Kristine Storli Henningsen.

Vi satt med hjertet i halsen mens vi holdt på med den elleville prosentregningen.

Kaosfamilien på fem er tilbake i Norge etter å ha kjørt elektrisk bil gjennom Spania, fra nord til sør, deler av tiden i rurale strøk.

Mannen min var full av optimisme og pågangsmot da vi la ferieplanene. Nå skulle vi til Nord-Spania, dit vi lenge hadde drømt om å dra. Og hva var vel bedre enn med å krydre det med «crème de la crème» av elektriske biler: Tesla. Bilnavnet som snart føles like norsk som brunost og gummistøvler.

Vi la også inn en rute fra nord i Spania til sør. Vi har bodd fire år i Cordoba-provinsen, en av de varmeste i Spania om sommeren. Dette ligger litt utenfor allfarvei, i et mer ruralt strøk. Men det kunne vel ikke være noe problem med lading her?

Et lystig eventyr

Snakker man med andre nordmenn, skulle man tro at hele verden var i ferd med å bli elektrisk. Bensinbiler virker snart like avleggs som hest og kjerre.

Det som er lett å glemme, er at Norge har flest elektriske biler pr. innbygger. Så det er nærmest problemløst å kjøre hvor som helst.

Som alle eventyr var det lystig i starten: En familie på fem som prøvekjører sin første Tesla på den spanske motorveien. Bilen føltes mer som et leketøy enn en ekte bil, der den nærmest fløy over asfalten. Vi kunne lade mobilen på dashbordet, trykke opp alle dører med touch-skjermen, ha full oversikt over trafikkbildet via «storskjerm» og få bilen til å lage prompelyder når man bruker blinklyset (kjempestas for barna, selvsagt).

Vi la opp ruten etter de beste ladestedene. Disse stedene ble på en måte hovedattraksjonen og det andre mer sekundært: Er det en kafé i nærheten, tro? Noe morsomt vi kan gjøre med barna?

Skrudde av aircondition

Som oftest traff vi blink, og noen ganger ble det bomskudd. For eksempel et sted som var fullstendig øde, fordi hotellet var nedlagt. Dermed hadde vi ikke annet valg enn å sette oss på det svidde gresset og spise noe rask vi hadde i bilen.

Da vi kom frem til provinsbyen i sør, begynte brått batteriet å tømmes veldig raskt, særlig på natten. Hva skyldtes dette? Var det varmen? Vi prøvde å spare strøm ved å sette den i «Comfort». Eller vent, airconditionanlegget bruker mye strøm. Hva om vi rett og slett skrur det av?

Jo da, det viste seg at airconditionanlegget sugde strøm. Med en gang vi skrudde det av, nærmest jublet Teslaen, og vi fikk beskjed om at vi kunne vi rekke destinasjonen helt uten å lade.

I neste øyeblikk satt vi inni verdens største hårføner og badet i vår egen svette. Å kjøre uten aircondition i 42 grader er rett og slett ingen løsning.

Tusenlappene fløy

Så prøvde vi oss på et annet alternativ: Kunne det være så stor forskjell på superladerne og de «vanlige» variantene? Å se maling tørke er som en Jason Bourne-film i forhold. I 20 minutter satt vi og så på strømmåleren – som gikk opp 1 prosent.

Skal man lade slik, må man rett og slett ta inn på hotell over natten. Da spørs det om det blir så mye billigere enn å fylle bensin.

Nei, billig var det ikke. Vi var jo nødt til å finne på noe mens vi ladet. Nei, se det flotte kjøpesenteret i nærheten! Og vi har jo aldri prøvd familiebowling?

Tusenlappene fløy, og det ble flere ekstra poser med klær som ingen hadde bruk for. Ikke spesielt miljøvennlig, det heller.

Det eneste batteriet som aldri ble utladet, var barna i baksetet. Der var det business as usual, i time etter time: «Når er vi fremme?» «Kan vi skifte radiokanal?» «Jeg får ikke plass til bena mine.» «Hvorfor har han fått to brus og jeg én?»

Hjertet i halsen

Vi holdt motet oppe til den siste store etappen mot flyplassen i Madrid. Da var det som om Teslaen gjorde sin «grand finale», og ville rekke det med 12 prosent margin (!).

Vi satt med hjertet i halsen mesteparten av turen, mens vi holdt på med den elleville prosentregningen. I siste sekund feiget bilen ut, og vi måtte stoppe et lite stykke utenfor Madrid der det var en superlader og hotell.

Da vi dro, fikk vi en lapp med en QR-kode så vi kunne logge oss ut av parkeringsplassen uten å betale, fordi vi ladet bilen. Men det virket selvsagt ikke som det skulle, så vi endte opp med å betale likevel.

Da vi endelig kom frem til flyplassen og leverte bilen, fikk vi heldigvis ingen beskjeder om tulleskader eller annet leiebilvås. Da tror jeg rett og slett vi ville ha gitt utleieren støt – med vår siste rest av strøm.

Utladet, men lykkelige, spratt vi champagnen på flyet på vei hjem. Far snudde seg mot barna og sa:

«Når dere selv får barn, kan dere fortelle dem at bestefar kjørte fra nord til sør i Spania, i rurale strøk, med elektrisk bil. Det var det ikke mange som hadde gjort før ham. Kanskje ingen?»

Trolig kommer vi inn i historiebøkene som elbilens svar på Roald Amundsen:

Ingen hadde tatt denne ekspedisjonen før dem. Og ingen har gjort det etter.