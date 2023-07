Er klimakrisen et spørsmål om kortsiktighet?

Klimaendringene hører ikke fremtiden til. De oppleves her og nå, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra skogbrannen på Rhodos, juli 2023. Vis mer

Jo lenger vi lar være å kreve noe av oss selv og våre ledere, desto alvorligere blir konsekvensene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

27. juli forklarer Jørgen Randers, BI-professoren som har brukt hele sitt yrkesaktive liv på å advare mot miljøkrisen, hvorfor krisen går fra galt til verre: «På kort sikt er det for dyrt til at hverken næringslivet eller folk flest er interessert i å betale prisen».

Det er ikke olje-, kull- og gassindustrien som er problemet, men snarere støtten fossilnæringen har fra dem som er redde for arbeidsplasser og inntekter: «Problemet er å få politisk gjennomslag, fordi det er dyrt og går utover folks lommebøker. Og det er det jo ingen som vil». Det er vår såkalte «bekvemmelighet» som rår.

Men er det vår «bekvemmelighet» som er roten til at krisen vokser seg stadig større, tross all kunnskapen vi rent konkret har i form av varmerekorder og skogbranner?

Er vi mennesker så styrt av kortsiktighet som Randers bedyrer? Hva med kortsiktigheten innebygd i en kapitalistisk økonomi der bunnlinjen neste kvartal er trumf? Er problemet at klodens fremtid er prisgitt prioriteringene til toppsjefene – den rikeste énprosenten – i dette menneskeskapte systemet?

Feilen ved Randers’ resonnement er at det er statisk: «Fordelen av å betale i dag, ser man ikke før i neste generasjon og generasjonen etterpå.» Men klimaendringene hører ikke fremtiden til. De oppleves her og nå.

Ja, dagens barn vil erfare dem i langt større grad enn dagens voksne, som for sin del, så lenge vi ikke endrer oss, er involvert i tidenes voksensvik. Fordelen ved å umiddelbart avslutte praksiser som vi vet forsterker krisen, som for eksempel åpning av nye oljefelt, er at vi da viser at vi er i stand til å gjøre det vi vet er rett.

Vi kan lære av erfaring. Vi kan forandre oss. Jo lenger vi lar være å kreve noe av oss selv og våre ledere, desto alvorligere blir konsekvensene i nåtid så vel som i fremtid. Det samme gjelder behovet for benektelse, som følger med og er en del av problemet.