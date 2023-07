Selektiv lesning om fredsdiplomati

02.07.2023 23:00

Forlagsredaktør Cathrine Sandnes og forfatter Tove Gravdal svarer i hvert sitt innlegg på vår kronikk om mangel på kritiske spørsmål til norsk fredsdiplomati. Det setter vi pris på. Men det er ikke bøkene i seg selv vi har pekt på som problematiske. De har stor verdi og gir unike innblikk i et politikkområde som for mange er ukjent.

Derfor forundrer det oss at Sandnes og Gravdal virker å ha misoppfattet vårt hovedpoeng som går på medienes manglende kritiske sans.

Det bør være mulig å berømme bøkenes kvaliteter og samtidig stille kritiske spørsmål til sjanger og innhold. At to bøker om norsk fredsdiplomati kommer ut på omtrent samme tid, er nettopp et glimrende utgangspunkt for bredere refleksjoner. Men mediedekningen kunne vært skarpere, og som vanlig slipper freds- og forsoningspolitikken lettere unna kritiske spørsmål enn andre politikkområder.

Det er i forbindelse med dette argumentet at vi har trukket frem poenget om sjanger. Det er nemlig uvilkårlig slik at memoarbøker, kildebelagte eller ei, utgjør en bestemt type historiefremstillinger. Dette er så elementært at trente kritikere bør evne å reflektere rundt det.

Til sist vil vi gå i rette med påstanden om at vi tror at disse bøkene er skrevet som underholdningsbidrag i kommersielt øyemed.

Det er ikke vårt poeng. Derimot mener vi at anmeldelsene bidrar til å skape et inntrykk av at dette er underholdning. Her var Erle Marie Sørheims anmeldelse i Aftenposten det mest påfallende eksempelet. Vi kunne også nevnt Ola Hegdals anmeldelse for NRK, «Som et manus til en fredsfilm».

Ingrid Fadnes’ anmeldelse i Klassekampen 29. april er en av få anmeldelser med nyanse. Fadnes er positiv, men kommer også med følgende betimelige refleksjon: «For den som måtte ønske seg flere perspektiver, andre stemmer og en bredere fortelling om en svært sammensatt krig og kronglete fredsprosess, så er ikke dette boken.»