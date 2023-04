Folkets smålige megafon

TV 2 skyver «folk flest» foran seg i sin smålighet overfor Jonas Gahr Støre (bildet), mener Jan Arild Snoen. Bildet er tatt 3. februar og er ikke relatert til de omtalte sakene i denne spalten.

På vegne av vanvittig mange – slutt med dette!

19.04.2023 14:11

For deler av pressen går statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) rundt med en lapp på ryggen der det står «spark meg». Det handler som regel om Støres privilegerte bakgrunn, gjerne koblet til Arbeiderpartiets løfte om at det nå er vanlige folks tur.

På jobb hele døgnet

Vi så det i påsken, da Støre var så hjerteløs at han la ut et bilde av seg selv mens hans slappet av i påskesolen. «Det eneste man trenger, er et fjell og en skinnfell! God påske!»

Her startet kritikken på Facebook, hos Anna-Sabina Soggiu, en tidligere partifelle. Den ble plukket opp av VG, som satte tre journalister på saken. Støre burde heller tenke på «folk som trenger mat til unga sine og strøm i leiligheten», mente Soggiu.

Det gjør han nok også. Men jeg unner Støre noen øyeblikks fred i sinnet og sol i ansiktet, og tilgir at han kanskje ønsket å fremstå «folkelig» ved å dele dette i sosiale medier.

Det er ikke bare moro å være statsminister, selv i gode tider. Du er på jobb hele døgnet, alle dager, også når du formelt sett har fri. Og for Støre er det ikke gode tider. Jobben tynger, og det kan leses i ansiktet hans.

Synderen Støre

TV 2 hadde tirsdag gravd frem en sak fra mai 2022.

Etter offisielle oppdrag i London tok Støre seg litt fri i helgen, sammen med familien. Hans synd var at han etter invitasjon fra ambassadøren hadde fortsatt å bo i ambassaderesidensen istedenfor å flytte til et hotell med sine sikkerhetsfolk. Fordelen av dette har han innberettet og betalt skatt av.

De omkring 13.000 kronene Støre betalte i skatt, overstiger ganske sikkert de små utgiftene til frokost, renhold og annet som måtte følge med at han og familien brukte rom som ellers står tomme. Ingen tapte på dette opplegget.

Men det er ikke nok for TV 2: Folk flest kan jo ikke bo på ambassaden, så hvorfor skulle statsministeren kunne gjøre det på sin fritid?

Skyver «folk flest» foran seg

Dette er smålig.

TV 2s reporter Johan Falnes skyver «folk flest» foran seg i denne småligheten, og kanalen inntar rollen som selvbestaltet «folkets røst». Falnes avsluttet derfor med dette retoriske spørsmålet: «Men hvordan tror du det ser ut for vanlige nordmenn at du får slike fordeler?»

På samme spor er kanalens kommentator Aslak M. Eriksrud.

På den ene siden sier han at «det ikke er sikkert at det er noe problem». Men Eriksrud viser også til at statsministeren «får en fordel som vanlige folk bare kan drømme om å få», og at han «gjør seg sårbar for kritikk».

For å være på den sikre siden og faktisk få frem denne kritikken, har TV 2 snakket med Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, som også gjerne fremstår som «folkets røst». Hun leverer som ventet, og snakker om «dårlig dømmekraft» og at hun tror at «folk reagerer på det som ser ut som privilegier».

Slutt med dette!

Jeg håper og tror at de tar feil av vanlige nordmenn.

Vi skjønner at statsministeren kan bo hos ambassaden selv om vi selv ikke får tilbudet. Eller skal TV 2 også avsløre at statsministeren, på skattebetalernes regning, bor i en enorm luksusbolig like bak slottet?

De fleste av oss kan unne en hardt arbeidende statsminister, uansett om vi er svært uenige med ham, et glimt av sol og glede på påskefjellet eller en overnatting i en statseid seng i staselige omgivelser i utlandet.

For å si det på en måte TV 2 forstår: På vegne av vanvittig mange – slutt med dette!

