Slik kan vi ikke ha det, Holmenkollen skifestival!

Søppel ved Frognerseteren.

Da jeg nylig passerte Frognerseteren, ble jeg møtt av et nitrist syn.

23.04.2023 08:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I mandagens strålende solskinnsvær var jeg på skitur med utgangspunkt fra Frognerseteren. Skiforeningen hadde kjørt opp de fineste løyper. Selv om mange regner sesongen som ferdig nå som påsken er over, er det fortsatt fine muligheter – for dem som ønsker det.

Det er her ved Frognerseteren folkehavet under skifestivalen i mars venter på skiløpere som har kjempet seg opp Styggedalen fra Holmenkollen.

Da jeg nylig passerte området, ble jeg møtt av et nitrist syn. Plutselig var jeg havnet på en gedigen søppelfylling.

Snøen er i ferd med å smelte, og på den bare bakken lå det strødd knuste glassflasker, norske flagg, snusbokser, plastemballasje, poser, ølbokser, sitteunderlag, sminkesaker, klær, bankkort, mobiltelefoner – og mye annet som ikke hører hjemme der. Det var likedan i hele området.

Kråker hoppet rundt og undersøkte søppelet. En del av plasten vil kanskje ende i reir. Der hører det ikke hjemme.

Forsøplingen gjorde sterkt inntrykk. Det gir en påminnelse om at arrangøren, Holmenkollen Skifestival, ikke har vært sitt ansvar tilstrekkelig bevisst.

Mange har fått med seg at arrangøren legger ned mye nødvendig arbeid for å unngå at arrangementet skal utvikle seg til fyllefest med vold, og at unge som raver dritings rundt, forulykker.

Det vi ser nå, handler ikke om arbeidet i forkant og underveis, men om hva arrangøren gjør – eller nettopp ikke gjør – i etterkant. Slik området er nå, kan det kort og godt ikke være.

Oslos beboere kan ikke være bekjent av at den vakre inngangsporten til Nordmarka er forsøplet. Ansvaret ligger hos Holmenkollen Skifestival. Når skal dette ryddes opp?