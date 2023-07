Slik kan kunstig intelligens bli en velsignelse og ikke en forbannelse.

Kunstig intelligens: velsignelse eller forbannelse?

Vi tror KI-teknologien kan brukes til det beste for samfunnet, skriver Sigve Brekke (bildet), Vis mer

På to hovedområder kan denne teknologien bli en kraft for endring: klima og digital sikkerhet.

Kunstig intelligens (KI) gir uante muligheter for å løse vår tids største utfordringer. Det krever etiske ryggmargsreflekser, et omforent rammeverk og visjonære politikere når utviklingen skyter fart.

Telenor har forsket på KI siden 2010. Vi tror teknologien kan brukes til det beste for samfunnet, spesielt på to områder.

En kraft for endring

«Her står en som er ganske optimistisk på hva vi kan få til», sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han i juni lanserte arbeidet med nasjonal digitaliseringsstrategi.

Telenor deler Støres grunnleggende optimisme til de mulighetene kunstig intelligens (KI) gir. Vi tror teknologien vil favne bredt og gi muligheter og utfordringer for både privat og offentlig sektor.

Basert på Telenors erfaring ser vi to hovedområder hvor denne teknologien kan bli en kraft for endring: klima og digital sikkerhet.

Effektivt verktøy i klimakampen

Ett av flere konkrete eksempel fra Telenors egen bruk av KI for å møte klimakrisen er reduksjon av strømforbruk og CO₂-utslipp i radionettverk gjennom moderne analyseteknikker.

Men KI kan spille en betydelig rolle i å håndtere en av vår tids største utfordringer på flere måter:

KI kan forbedre klimamodeller ved å analysere store mengder klimadata, identifisere mønstre og forutsi fremtidige scenarioer. Disse modellene hjelper forskere og beslutningstagere med å forstå mulige virkninger av klimaendringer slik at vi kan begrense og tilpasse oss dem.

KI kan optimalisere energiproduksjon og forbruk ved å analysere data fra smarte strømnett, værmønstre og energibruk. Denne teknologien kan også redusere utslipp av klimagasser ved å balansere energiforsyning og etterspørsel.

KI har et stort potensial for å bli et kraftig og nyttig verktøy for å løse klimakrisen.

Derfor setter også Telenor det på dagsordenen under Arendalsuka. Vi stiller spørsmål om hvordan vi kan digitalisere for en grønn fremtid.

Eliminere trusler og forbedre sikkerhet

Baksiden av KI-medaljen er blant annet svindel og kriminalitet. I feil hender og med onde intensjoner kan teknologien brukes til å lage falske nyheter eller svært troverdige etterligninger av mennesker.

Mens vi venter på tydeligere reguleringer fra Brussel, bør KI-aktører frivillig forplikte seg og lage retningslinjer. Disse bør være inspirert av nåværende utkast til EUs KI-lov og de etiske retningslinjene fra ekspertutvalget i regi av EU-kommisjonen.

Telenor har implementert interne retningslinjer for KI og oppfordrer flere til å gjøre det samme.

På den andre siden kan KI forbedre digital sikkerhet på flere måter.

KI kan analysere store mengder data og mønstre for å identifisere mulige trusler og sårbarheter i sanntid. Den kan oppdage uvanlig nettverkstrafikk, mønstre fra skadevare eller mistenkelig brukeraktivitet og utløse alarmer eller iverksette umiddelbare tiltak for å forhindre dataangrep.

I fjor stoppet vi 30 millioner svindelforsøk mot våre kunder i Norge. Nå ser vi på hvordan vi kan bruke KI til å oppdage svindel og bidra til å forebygge digital kriminalitet.

Hva må til for at Norge kan lede?

Norge har en unik mulighet til å lede utviklingen, gitt en høyt digitalisert offentlig sektor og en sterk samarbeidsmodell.

Politikerne må ta begge hendene på rattet og komme opp i fart langs den riktige veien om vi skal klare å posisjonere oss i front som teknologinasjon og være premissleverandør i KI-utviklingen.

I lys av den nye nasjonale digitaliseringsstrategien bør både regjering og storting finne sammen om noen sentrale punkter:

Øke forsknings- og utdanningsbudsjettet innen datavitenskap og ingeniørfag.

Forbedre finansieringen for industritilknyttede doktorgrader eller andre mekanismer for privat-offentlig akademisk samarbeid.

De bør også styrke den digitale kompetansen i Kommune-Norge med tilstrekkelig data- og KI-kyndig kompetanse.

Regjeringen bør også etablere egne KI-sentere i samarbeid med de store teknologiselskapene, universiteter og industripartnere. Dette for å skape et ansvarlig teknologieventyr som vil revolusjonere måten vi lever og jobber på i generasjoner.

Norge har et privilegert utgangspunkt med et historisk godt kompetansemiljø. Med målrettet finansiering og privat-offentlig samarbeid kan vi bli den nasjonen som løser morgendagens digitale sikkerhetsutfordringer.

Vi skal fortsatt bidra med vår ekspertise og erfaring med denne teknologien i kampen om den internasjonale ledertrøyen.

Slik kan kunstig intelligens bli en velsignelse og ikke en forbannelse.