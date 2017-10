Oljefondet, Facebook og falske nyheter | Carine Smith Ihenacho

Vi forventer vi at styrene i selskapene vi eier står for åpen og god rapportering, også i vanskelige spørsmål. Det er bra at mediene retter søkelyset mot falske nyheter og spredningen på nettet. Denne problemstillingen er relativt ny, og er noe vi som en stor, global og langsiktig investor må følge med på. Dette gjelder ikke minst hvordan styrene videreutvikler sin håndtering og rapportering om problemstillingen.

Mandag 2. oktober skrev Aftenposten at vi stemte imot et aksjonærforslag i Facebook der det ble foreslått en særskilt rapport fra selskapet om såkalte «fake news». I tråd med anbefaling fra styret stemte vi, sammen med 99,2 prosent av aksjonærene, mot forslaget. Det er viktig å få frem at Facebook har publisert informasjon om hvordan de jobber med denne problemstillingen og at de anerkjenner at de har et ansvar for å adressere dette. Tilsvarende stemte vi sammen med et overveldende flertall mot et likelydende aksjonærforslag i Googles eierselskap, Alphabet. Som en aktiv eier er stemmegivning et av de viktigste virkemidlene vi har. Vi har stemmeretningslinjer som blant annet omhandler ansvarlig forretningsdrift og aksjonærforslag. Retningslinjene er offentlig tilgjengelig. Vi støtter aksjonærforslag om økt åpenhet eller rapportering dersom selskapet ikke gir informasjon på andre måter.

Stemmeretningslinjene danner grunnlaget for vår stemmegivning i mer enn 100.000 saker årlig. For våre største investeringer gjennomgås stemmegivningen av eierskapsavdelingen og porteføljeforvalteren for selskapet for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag før stemmene avgis. Det ble også gjort i disse tilfellene. Oljefondet har årlig rundt 4000 møter med selskapene vi er investert i. Som i andre krevende og prinsipielle spørsmål forventer vi at styret og ledelsen i selskapene tar tak i denne problemstillingen. Det vil vi følge opp.

