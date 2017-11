Kort sagt, onsdag 15. november

« … som kan kobles til skatteparadis»

Debatten om skatteparadis lider under mange på presisjon. Ikke minst er det viktig at skatteunndragelser (som er straffbare) holdes adskilt fra skatteplanlegging. Aftenposten tar mangelen på presisjon til nye høyder ved å liste opp en rekke personer – fra Dronning Elisabeth og nedover – som kan «kobles til skatteparadis». Her er alt fra det helt uskyldige til muligens grove forhold blandet sammen i en grå masse. USAs utenriksminister Rex Tillerson er med fordi han i ett år på 1990-tallet var styremedlem i et selskap som var registrert på Bermuda!

Aftenposten må være klar over at slik sammenblanding innebærer at berettiget kritikk mot dem som unndrar skatt eller på andre måter opptrer uakseptabelt, spiller over også på dem som ikke har gjort noe kritikkverdig. Det hjelper ikke med generelle forbehold om at dem som nevnes, ikke nødvendig har gjort noe straffbart. Større presisjon, takk!

Frederik Zimmer, professor emeritus, Oslo

Beboerparkering og elbiler

Et par som eier en bil sammen, bor etter skilsmisse i hver sin bydel (Aftenposten 8. november). De bruker bilen en uke hver, siden de deler omsorgen for to barn. Bydelene har beboerparkering. I stedet for å kreve inn en avgift, som er 3000 kroner i året, pålegger kommunen den ene å betale full parkeringsavgift den tiden bilen disponeres, noe som betyr en utgift på 20.000 kroner i året.

Elbiler kan parkeres gratis der det er beboerparkering. Følgen blir naturligvis at elbilene tar opp plassen for beboere, som har betalt for parkering, men uten å være garantert plass. En nabo har en relativt ny og ganske liten bensindrevet bil, som ikke bruker piggdekk, og som kjøres lite. En person fra Drammen som jobber i Oslo sentrum, har kjøpt en Tesla av største modell. Avgiftsfritak ga anledning til det. Eieren bruker bilen til og fra jobb, kjører i kollektivfelt, slipper bomavgift og parkerer gratis på plass som var tiltenkt beboere. Elbilen har piggdekk, og kjørelengden er mer enn tre ganger naboens bil. Bør elbilen prioriteres?

Selve produksjonen av elbiler forurenser langt mer enn produksjonen av bensin- og dieselbiler. Strøm til elbiler produseres kullbasert i andre land. I globalt perspektiv gir elbilen knapt miljømessig gevinst. Det er på høy tid at alle disse uforståelige elbilprioriteringene opphører!

Geir Martinussen, elektroingeniør og høyskolelektor i matematikk