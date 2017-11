Stortinget må følge svensk lov | Fredrik S. Heffermehl

Når det nyvalgte storting om en måned skal utpeke tre medlemmer til Nobelkomiteen, må det ta konsekvensen av den juridiske avklaring vi nå har fått gjennom vedtak av svenske myndigheter i 2012 og 2015, da Nobelstiftelsen ga opp sin anke til den svenske regjering.

Etter disse vedtakene er rutinen for valg av Nobelkomité ikke lenger holdbar. Styremedlemmene i Stockholm risikerer personlig økonomisk ansvar om de utbetaler priser som ikke stemmer med Nobels intensjon. Nærmere utdypinger om alt dette finnes på nettstedet til Nobel Peace Prize Watch, nobelwill.org.

John Myhre

Min kamp for å gjenreise Nobels fredspris har passert tiårsdagen, den begynte med en artikkel i Aftenposten 14. august 2007. Helt fra starten ba jeg Nobelkomiteen stille sine plasser til disposisjon og åpne for valg av en komité som stemte med Nobelprisens formål – som ikke er et grenseløst fredsbegrep, men en idé om hvordan man kan forebygge krig.

Nobels idé ble glemt

Nobels metode er den motsatte av den som følges i norsk sikkerhetspolitikk.

Prisen skulle støtte arbeidet for en «nasjonenes forbrødring» – et globalt samarbeid om nedrustning skulle fri oss fra den livsfarlige modellen som, til astronomiske kostnader, bærer menneskeheten mot død og ødeleggelse.

Normalt må en politikk vinne frem i åpne diskusjoner – her har den rettslig vern. Norske politikeres rolle er ikke å utforme politikk. De er hjelpere for en politisk idé som er definert ved Nobels testament; fremmed og uvant for dem, men de har en juridisk plikt til å forebygge at det velges fredsprisvinnere som kan bringe stiftelsens styremedlemmer i ansvar.

Venstre brakte fredsprisen til Norge, Arbeiderpartiet ødela den i 1948. Høyre protesterte den gang av alle krefter mot å legge personvalget til partigruppene. Partiet fryktet det ville skade og endre prisen. Høyre fikk rett, Nobels idé ble glemt. Slik kan det ikke fortsette.

