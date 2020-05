Takket være vår felles innsats har vi klart å få smittespredningen av koronaviruset under kontroll. Regjeringen kunne derfor på torsdag presentere en strategi og plan for hvordan vi skal leve med viruset fremover og beholde kontrollen over smittespredningen. Sammen, kontrollert og over tid skal vi avløse de mest inngripende tiltakene parallelt med økt testing, smittesporing og isolering.

I Aftenposten på lørdag, i saken om reduksjon av karanteneperioden fra 14 til 10 dager og Folkehelseinstituttets vurderinger av tiltakene som ble innført 12. mars, fremstilles det som at tiltakene har vært unødvendige og hatt liten effekt. Det er ikke riktig.

Tiltakene har samlet sett hatt stor effekt, og det er grunnen til at vi i Norge har klart å få kontroll på smittespredningen. Hvis vi ikke hadde innført de strenge tiltakene 12. mars, kunne Norge ha vært i en helt annen situasjon, som vi har sett i andre land med overfylte sykehus og et høyere antall døde.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener det var nødvendig med strenge og omfattende tiltak, og de har stilt seg bak regjeringens strategi.

Ny kunnskap hele tiden

Samtidig er det helt naturlig at det er ulike oppfatninger blant fagfolk om hvordan koronaepidemien bør håndteres. Det er det både i Norge og internasjonalt. Vi må ikke glemme at dette er en helt ekstraordinær situasjon som ingen har opplevd tidligere, og at det vil være stor usikkerhet om effekten av mange av tiltakene. Det har også vært slik at tiltakene er blitt justert underveis, fordi vi hele tiden har fått ny kunnskap.

Den faglige anbefalingen om å endre karanteneperioden fra 14 til 10 dager kom som en del av beslutningsgrunnlaget til regjeringen. Men vi kan ikke endre alle råd og regler fortløpende, når vi er enige også med fagmyndighetene at det beste er å gjøre endringene over tid, kontrollert og sammen. I Aftenpostens artikkel får en inntrykk av at regjeringen undergravde faglige råd da vi ikke endret karanteneperioden umiddelbart.

Det er forskjell på helsefaglige råd og politiske beslutninger. I Norge er det slik at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bidrar med kunnskap og råd, mens regjeringen tar beslutningene.

Helhetlig vurdering

Regjeringen har lyttet til alle faglige råd, men vi må også ta en helhetlig vurdering. Det har både departementene og regjeringen kompetanse til å vurdere helheten av og også hva som fungerer i en krisesituasjon samlet. Et eksempel på det er åpningen av skoler, der regjeringen ville være litt mer gradvis og forsiktig.

Hadde Folkehelseinstituttet anbefalt at skolene skulle åpne igjen slik de ble drevet før de ble stengt, hadde åpningen av dem vært enklere. Men det er ikke noen fagmyndighet som har tatt til orde for det.

Dermed må vi ta hensyn til at skolene, lærerne, foreldrene og elevene over tid løser de store praktiske problemene som følger av å drive skolene i samsvar med slik fagmyndigheten nå mener er trygt. Det vil fortsatt komme situasjoner der regjeringen kan gjøre andre beslutninger enn vi har fått faglige råd om, for regjeringen skal også ivareta en helhet i samfunnet.

Koronaepidemien har fått store konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet. Regjeringen har derfor satt ned en uavhengig kommisjon som skal gjennomføre en grundig og helhetlig evaluering av myndighetenes håndtering. Da vil vi få mer kunnskap om hva som har fungert, og hva som ikke har fungert, slik at vi lærer til neste gang vi opplever en epidemi.