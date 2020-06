Hamsunsenteret har svart på mitt debattinnlegg der jeg etterlyser feiring av at det er 100 år siden Knut Hamsun fikk Nobelprisen i litteratur. Jeg er glad for at Hamsunsenteret gjør jobben sin, noe annet ville jo være oppsiktsvekkende.

Alvhild Dvergsdal ramser opp nobelmåltider, kunstutstillinger, teateroppsetninger (hverken Riksteatret eller Nordland Teater nevner nobeljubileet på sine hjemmesider), mindre arrangementer og opplesninger av ulike slag som eksempler på at Hamsun markeres i år.

Beklageligvis er dette ingenting annet enn en trivialisering av Hamsuns litteratur og litterære betydning.

Hamsun som litterær fotnote

I fjor gikk tidenes norske litteratursatsing av stabelen under bokmessen i Frankfurt. Flere titall millioner ble brukt for å fremme norsk litteratur. Dessverre var programmet skuffende forutsigbart, med Hamsun som litterær fotnote.

Frankfurt 2019 hadde vært en ypperlig anledning for Norla, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet til å annonsere prosjekt Hamsun 2020.

Jeg kan ikke tenke meg noe annet land enn Tyskland hvor forutsetningene lå bedre til rette for å annonsere et slikt jubileum. Et arrangement som ville gjort langt mer for norsk samtidslitteratur enn champagne og kanapeer.

Det jeg etterlyser, er mer enn koseprat og symbolske markeringer, jeg savner større ambisjoner på litteraturen og Hamsuns vegne.

Hvorfor er det ingen offisiell nasjonal plan for dette nobeljubileet? Hvor er Kulturdepartementet? Hvorfor er ikke Nasjonalbiblioteket på banen?

Uante muligheter for ny innsikt

Norsk Litteraturfestival skal i høst markere at det er 100 år siden utgivelsen av Sigrid Undsets Kransen, første bind i trilogien om Kristin Lavransdatter.

Tenker de å innlemme 100-årsjubileet for Hamsuns nobelpris i samme program? Skal de servere en panelsamtale om de politiske forskjellene mellom Undset og Hamsun? Fortell oss noe vi ikke allerede vet!

En av gjestene ved årets Norsk litteraturfestival var den argentinske forfatteren Mariana Enriquez. Å få et søramerikansk perspektiv kunne være etterlengtet og verdifullt. Hamsun vs. Borges!

Hva med innspill fra Masha Gessen eller Alexandar Hemon? Her er uante muligheter for ny innsikt som skusles bort.

Og hva med Kapittel i Stavanger? Årets tematikk er Avtrykk. Finnes det noen forfattere som har satt mer tydelig avtrykk etter seg både litterært og samfunnsmessig, enn Hamsun? Nei, det gjør ikke det.

Hamsun er først og fremst forfatter, vår fremste sådan. At det offisielle Norge ikke ønsker eller evner å markere 100-årsjubileet for Nobelprisen er både trist og beklagelig.