Kort sagt, torsdag 26. mars

Hva med dem som har skyteprøven, Kristian Gundersen?

Det beståendes varmeste forsvarer og myndighetenes mest ukritiske røst, professor Kristian Gundersen, står frem i Aftenposten 19. mars og hyller myndighetenes tiltak og håner alle som våger å komme med divergerende oppfatninger. Alt de gjør, er korrekt og udiskutabelt.

Men i denne strøm av nedlatenhet, og antagelig beruset av sin egen fortreffelige formuleringsevne, så trår han uti så det skvetter. Jeg siterer: «I den situasjonen vi nå har, står kapteinen Solberg på broen og prøver å lytte til losen fra Folkehelseinstituttet, mens sjøsyke pasienter med og uten båtførerprøven roper at kursen må legges om.»

Da er det kanskje betimelig å minne professoren på at Folkehelseinstituttet ikke ba om at skoler og barnehager skulle stenges, og de ba ikke om at grensene skulle stenges (Aftenposten 18. mars). Det er en politisk beslutning som ble gjort av regjeringen, uten at det forelå helsepolitiske føringer fra Folkehelseinstituttet. Sverige følger ikke Norge på dette området, for der er det helsepolitiske forhold som styrer, politikken kommer i andre rekke.

Stengte skoler og barnehager kommer til å bli en katastrofe for mange familier. Dette er det verste og kanskje det minst effektive tiltaket som er lansert av kapteinen Solberg.

Jeg har kolleger hvor begge er i jobb og har små barn hjemme, barn som er våkne 12 timer i døgnet. Det er illusorisk å tro at man skal klare å fordele dagen slik at hver kan jobbe åtte timer effektivt, i tillegg til barnepass. Besteforeldre kan ikke brukes til barnepass.

Hjemmekontor er kanskje greit for dem som er barnløse, eller har barn som har flyttet ut, men for alle andre? Pyton! Det går kanskje i to uker, så begynner slitasjen, mangel på søvn, press fra arbeidsgiver på å levere til fristene, alt skjærer seg.

Dersom tidshorisonten går fra to uker til to måneder, hva skjer så? Ingen i en barnefamilie kan levere 100 prosent hver arbeidsdag over flere uker. Det er bare en illusjon for barnløse ministre.

Lars I. Toverud, Oslo