Influensere, memes og grønnmaling. Slik lager DU den PERFEKTE reklame.

Trenger du reklame for ditt nye produkt, men har ikke flere millioner å kaste på en svartkledd siamesisk tvilling i et rom fullt av monstraplanter og bjørkefinér?

Da har du kommet til riktig sted. Her er hvordan du gjør det:

1. Ha en tydelig visjon for produktet ditt

Den visjonen kan for eksempel være å selge så mye at du får råd til et eget privatfly, men bør maskeres under et tykt lag idealisme.

2. Hold deg relevant

Regel numero uno i reklamebransjen er å melke siste rest ut av en døende trend. Legger du til et tidsaktuelt tema i tillegg, så skjønner alle at du har betalt masse penger til et svært byrå. Som eksempel har jeg brukt trenden «memes» og det tidsaktuelle temaet Pride.

3. Grønnmal produktet ditt (både bokstavelig og figurativt talt)

«Trenger vi egentlig enda en ting å legge i skapet helt til den kastes og ender opp i havet?», er spørsmål forbrukerne kan stille seg selv når de ser produktet ditt. Dette kan du stilne ved å illegge merkevaren din en tilsynelatende miljøvennlig agenda som gir forbrukeren god samvittighet.

4. Betal noen med mange følgere for å anbefale produktet ditt

Husk å velge en influenser som sier at de bare reklamerer for ting de uansett ville kjøpt. Heldigvis for deg er dette alle influensere. Dette koster omtrent like mye som å lage en reklame selv, men gir den fordelaktige illusjonen av at noen andre skryter av deg, ikke du selv.

På Twitter: @tegnehanne