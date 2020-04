Dette blir en annerledes påske for både voksne og barn. Vi holder oss i nærområdet vårt, og da blir enkelte ting veldig synlige.

I Nydalen i Oslo, nedenfor Storosenteret, ligger en tomt som for tiden er mellom bruksområder. Beboerne her ønsker seg park, mens eier vil bygge næringslokaler og bomaskiner. Dette besluttes til høsten. Nå blir tomten vanskjøttet og forsøplet, uten at noen ser ut til å ta ansvar.

Privat

Barna våre lurer på hvorfor det ser så stygt ut der og spør om de kan få lov til å rydde opp. Dette har vi vanskelig for å komme med et bra svar på. Derfor har vi sammen formulert dette brevet til eier av tomten:

Hei Øystein Thorup, sjef for Avantor.

Vi hørte at du bestemmer mye i Nydalen, så vi vil spørre deg om noe.

Vi bor i Nydalen, gjør du? Hvis ikke, kan vi fortelle deg hva vi ser daglig når vi går ut. I nabolaget vårt er det en stor, åpen plass med veldig masse søppel, tomflasker, forlatte handlevogner og plastposer.

Privat

Det er veldig stygt her, og de voksne vet ikke hva de skal svare når vi spør hvorfor det ser sånn ut utenfor her hvor vi bor. Vi vet jo at det ikke er lov å kaste søppel på bakken.

Akkurat nå kan vi ikke gå på skole og barnehage eller treffe vennene våre. Vi vet ikke om vi får lov til å feire 17. mai eller reise bort i sommerferien, og vi er nødt til å bli hjemme i påsken.

Vi kjeder oss og lurer på om vi kunne få pynte på den triste parkeringsplassen og plante noen blomster i den lille bakken på 40 meter bortover? Tenk så fint det hadde vært for alle som bor og jobber her!

Privat

Foreldrene våre sier at de kan plukke opp søppelet som ligger på bakken, og andre voksne har sagt at de kan gi oss litt jord. Vi kjenner også noen som har høner, og kan gi oss hønebæsj, som vi vet er bra for blomster, helt gratis! Du trenger ikke å gjøre noe, vi fikser alt selv, med hjelp fra de voksne.

Siden påskeferien har begynt, hadde det vært fint å få et raskt svar på om vi kan få lov til dette, så vi slipper å se at nærmiljøet vårt blir en søppelplass!

Hilsen flere foreldre, på vegne av skolebarn og barnehagebarn i Nydalen.

