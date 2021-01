Staten tar fra tegnspråklige barn

Fem språkforskere

Kunnskapsminister Guri Melby (V) setter fremtiden til norsk tegnspråk på spill, mener innleggsforfatterne. Foto: Berit Roald/NTB

Som språkforskere er vi bekymret for både barna og språket de lærer.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som Aftenposten skriver 28. desember, er Staten på vei til å legge ned et tilbud som gir ni år gamle Klara Lyby og andre tegnspråklige barn muligheten til å være seg selv. Som språkforskere er vi bekymret for både barna og språket de lærer.

Når døve og tunghørte barn samles for å lære tegnspråk, bor de på internat drevet av Statped. Her får de mulighet til å bruke språket de lærer i timene, i et miljø hvor nedsatt hørsel ikke er noe problem.

Fra nyttår legges internatene ned, og barna sjekker inn på hotell. Mange gruer seg nå til at felleskjøkken erstattes av hotellrestaurant. Vi er sjokkert over at man med et pennestrøk fjerner et så viktig språkmiljø.

God psykisk helse

Til Aftenposten sier Statpeds ledelse at de skal «utvikle tiltak for å ivareta et fortsatt godt språkmiljø i hele landet». Hvordan skal de få til det når de ignorerer det som skjer utenfor klasserommet?

Vennerelasjoner er en viktig del av språkmiljøet, og avgjørende for utviklingen. Språklig og sosial omgang med barn, unge og voksne som erfarer verden som dem, bidrar til utvikling av identitet, livsmestring og god psykisk helse.

Statped og Kunnskapsdepartementet hevder at nedleggelsen gir mulighet for et mer likeverdig tilbud over hele landet. Vi kan ikke forstå annet enn at elever over hele landet nå får et dårligere tilbud.

Fakta Tegnspråk Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk med offisiell status i Norge. Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger og alle deler av samfunnslivet, og at det har et spesialisert ordforråd. Tegnspråk må ikke sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn. Tegnspråk har en grunnleggende verdi, blant annet som identitetsmerke og kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og en del av det språklige mangfoldet i landet. Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. Kilde: Språkrådet, Lovdata Vis mer

Hva synes Melby?

Den nye språkloven fastslår myndighetenes ansvar for å fremme norsk tegnspråk. På Språkdagen 2020 fremhevet kunnskapsminister Guri Melby (V) at vi har for få tegnspråklige arenaer. Samtidig fjerner hun en av de viktigste arenaene for tegnspråklige barn og setter fremtiden til norsk tegnspråk på spill.

Synes Melby det er verdt risikoen?

Torill Ringsø, stipendiat, NTNU

Jessica B. Hansen, MultiLing, UiO

Pernille Hansen, Høgskolen i Innlandet

Anne Dahl, NTNU

Kjersti Faldet Listhaug, NTNU