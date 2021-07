Også vi ønsker oss mer plass til sykler på toget

Yvonne Torgersen Hetlevik Ansvarlig for Bergensbanen, Vy

Vi i Vy satser på Bergensbanen, og det er helt klart at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig, skriver Yvonne Torgersen Hetlevik. Foto: Berit Roald/NTB

I 2022 vil vi ha langt flere sykkelplasser på alle avganger mellom Oslo og Bergen.

I et innlegg i Aftenposten 30. juni viser Jan Erik Kjerpeseth et stort engasjement for Bergensbanen. Det setter vi pris på. Han ønsker seg bedre muligheter for å ha med sykkel på toget. Det gjør vi også.

Etterspørselen etter plass til sykler har økt jevnt, og vi er helt enige i at tilbudet må bli bedre. Og for å ta det beste først – vi er med på toget. I 2022 vil vi ha langt flere sykkelplasser på alle avganger, hele året, mellom Oslo og Bergen. Dette kommer i tillegg til dagens tilbud med egne avganger i sommersesongen med plass til over 170 sykler.

Satser på Bergensbanen

Vi i Vy satser på Bergensbanen, og det er helt klart at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig, i hverdagen og på ferie- og fritidsreiser.

For å tilby sykkeltransport, trenger vi flere og andre typer vogner enn vi har i dag. Og da det ble klart at vi vant konkurransen om å kjøre Bergensbanen, kunne vi selv investere i et bedre tilbud til kundene.

Med åtte nyinnkjøpte vogner som nå blir klargjort for både sykler og passasjerer, blir tilbudet fra neste år mye bedre. Vi legger med det til rette for at det blir mer attraktivt å ha med egen sykkel på toget.

Ønsker oss flere sykkelplasser

Myndighetene skal også kjøpe nye tog til Bergensbanen. Vi har sagt tydelig fra om at vi trenger flere sykkelplasser i disse togene. Det er SJ Nord som kjører på Dovrebanen og Nordlandsbanen, og Go-Ahead som kjører Sørtoget på Sørlandsbanen. Jeg er sikker på at de også ønsker flere sykkelplasser velkommen.

Turisttrafikken er en stor og helt vesentlig del av tilbudet, og vi er opptatt av å møte kundenes forventninger så godt vi kan. Under koronaen har det vært langt færre reisende, men nå ser vi en gledelig utvikling.

Og vi har stor tro på at et stadig bedre tilbud, sammen med vaksiner og færre reiserestriksjoner, vil få turister fra inn- og utland tilbake til én av verdens vakreste togturer, Bergensbanen.

Vi ønsker hjertelig velkommen til oss, både med og uten sykkel.

