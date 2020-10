Har Skeid landets verste baneforhold?

Daniel H. Strand Daglig leder, Skeid

Fotballspillerne i Skeid har elendige baneforhold, skriver klubbens daglige leder. Foto: Skeid

Hvorfor det er blitt slik, må Oslo kommune svare for.

Lyn har helt rett i at idrettsanleggene i Oslo ikke holder mål. Vi sliter i Skeid også, og vi sliter stort. Vi har 1000 fotballspillere, og vi tilbyr dem elendige baneforhold.

På hovedbanen Nordre Åsen 1 skulle nytt kunstgress erstatte det 10 år gamle. Vi frykter at den banen aldri vil passere en brukstest. I verste fall får vi et lappeteppe som på Kringsjå, godkjent av kommunen og underkjent av Fotballforbundet.

Det står verre til på de andre banene. Nordre Åsen 2 er et krater, mens banene i Muselunden har dreneringsfeil. Om sommeren blir det badebasseng og om vinteren skøytebane. Lysene fungerer kun sporadisk.

Hvorfor det er blitt slik, må Oslo kommune svare for. Det er de som eier anleggene, bygger, drifter og vedlikeholder. Det høres jo kanskje fint ut det, men har vist seg å fungere ganske dårlig i praksis. «Har ikke ressurser», er svaret vi får fra Bymiljøetaten på de fleste henvendelser.

Vi har en løsning

Så da står vi her, med det som i dag kanskje er landets verste baneforhold. All ære til lagene våre for sterke sportslige prestasjoner i år. Men vi ønsker ikke å klage for sympatiens del. Heller ikke å sette klubbene opp mot hverandre. Vålerenga har vært flinke, de og gjør en stor og viktig jobb. Så skal vi innrømme at det gjør vondt å se politikere klippe snorer til praktstadioner for eliten, mens vi snubler rundt på dårlige baner.

Vi ønsker bare å løse dette. Vi har til og med en plan, og alt er klart. For 1,5 år siden søkte vi om å få ta over eierskapet her. Vi vil tilføre anlegget 100 millioner kroner i oppgraderinger. Det koster ikke fellesskapet noe som helst! Vi berører ikke friareal, og det offentlige finansierer ikke dette gjennom leieavtaler. Vi ser ingen gode argumenter imot.

Får vi gjennomslag for søknaden vår, kan Nordre Åsen bli et praktanlegg for alle. Ikke noe signalbygg, men i hvert fall nok plass til at våre over 1000 barn og unge får trygge og anstendige forhold. Det holder for oss.

Alt vi trenger, er å få lov til å gå i gang. Så hva venter vi på?

