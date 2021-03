Dette brevet skal sønnen min få når jeg en gang er borte

Din mor (jeg) overlevde en pandemi.

Kjære sønn.

Når du leser dette, er jeg død. Mest sannsynlig døde jeg av et ostepopindusert magesår eller at jeg utsatte en legetime så lenge at jeg til slutt døde av hva enn som feilet meg. Men du skal vite at i året 2021 overlevde din mor en pandemi.

(Tror jeg, i skrivende stund er den ennå ikke over.)

Jeg kjempet meg gjennom den! Da samfunnet først stengte ned, levde vi på pestopasta og sjokolade i flere måneder. Vi trodde nemlig vi måtte hamstre pasta for å overleve, men det viste seg at butikkene holdt åpent som vanlig ...

Om jeg fikk tilsendt pakker, gikk jeg ikke på posten og hentet dem. Jeg lot dem bare bli sendt tilbake til avsender. For fellesskapet!

Jeg sa alltid ifra om noen ikke overholdt smittevernreglene. Og med «sa ifra» mener jeg at jeg kastet ett kort, oppgitt blikk i deres retning, før jeg kjappet meg å se vekk igjen så de ikke skulle bli sure på meg.

Jeg var jo ikke ute etter en konfrontasjon, ville bare vise hvilken side av historien jeg stod på.

Jeg gjorde alt i min makt for ikke å spre smitten. Alt!

Alt for deg og din fremtid. Jeg vil bære merkene det gav meg til min grav.

Vær så god, sønn.

