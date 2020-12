Å forby niqab er å nekte kvinner å bestemme over seg selv. Hvor er feministene nå, da?

Hva er problemet med niqab?

Aiman Haroon Student

Nå nettopp

Danske kvinner i en demonstrasjon for niqab i 2018. Foto: Martin Sylvest/Reuters/NTB

Det er rett og slett ingen gode nok grunner for å forby niqab. Forbudet er rett og slett islamofobisk.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De som ønsker å forby niqab, mener plagget fører til kommunikasjonsproblemer.

Dere trenger meg på jobb kun for å jobbe, og dere trenger meg på skolen kun for å vise frem min kunnskap og bli vurdert. Det har ingenting å gjøre med hvordan man ser ut. Dere kan kjenne igjen kroppsspråket, oppførsel, tonefallet og stemme.

De som har kjent meg over lengre tid (som lærere og elever i samme klasse), vet hvordan jeg er. Det hjelper da ikke å forby noe dere har lite kunnskap om.

Dere mener vi isolerer oss. Nei, vi er med i diskusjoner og samtaler og er en del av samfunnet. De som ønsker forbud mot niqab, er de som ekskluderer oss. Vi, derimot, ønsker å inkluderes ved blant annet å gå på skole, være med venner og delta i debatter for å fortelle at det går helt greit å bidra i samfunnet selv om man er tildekket.

Fakta Forbud mot ansiktsdekkende plagg på skoler Forbudet gjelder alle plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, i alle undervisningssituasjoner.

Dette gjelder i barnehager, grunnskoler, videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler, høyskoler, universitet og opplæring etter introduksjonsloven.

Forbudet gjelder elever, studenter og de som underviser, men i barnehager skal forbudet kun gjelde de ansatte, ikke barnehagebarna. Vis mer

Dere mener dere følger europeiske land som Frankrike og Sveriges forbud. Frankrike er islamofobisk og har forbudt niqab og burka totalt. Hvorfor ikke følge England og USAs lover om å kunne bruke niqab? Jeg går da ikke og forbyr ting selv om jeg misliker det? Tullete.

Hva med religionsfriheten?

Det er visstnok religionsfrihet i Norge. Hvor? Vi kjemper for å be på skoler og for å gå med klær.

Det vises til «sikkerhetsproblemer». Vi kan vise oss ved sikkerhetssjekk, slik som alle andre. Ingen unnskyldninger. Gi oss en sjanse, og la oss prøve. Ikke baser holdningene på synsing, men heller erfaring!

Hvorfor ikke ta opp forslaget på nytt igjen? Teller ikke våre stemmer?

Konsekvenser av forbudet:

• Vi blir utsatt for mobbing og kan bli utstøtt fra samfunnet.

• Vi får ikke utdanning i Norge, da vi ikke kan bruke niqab.

• Vi føler oss undertrykt og tvunget ut av det norske samfunn.

Å forby niqab er å nekte kvinner å bestemme over seg selv. Hvor er feministene nå, da?

Vi kan ikke tilskrives et ansvar for handlinger i stater som Iran og Saudi-Arabia. Vi vet at Norge har demokrati, da bør ALLE lyttes til!

