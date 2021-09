Kort sagt, søndag 5. september

Gi Ruseløkka trygg skolegård

Etter skoleferien i år åpnet to nye skoler i Vika, Ruseløkka skole og Vika VGS. Ruseløkka har et flott, men begrenset uteområde fordelt på øvre og nedre skolegård. Nedre skolegård ligger langs Ruseløkkveien uten gjerder, etter ønske fra politisk hold. Vika VGS har en liten bakgård og bruker ellers nabolaget som skolegård.

Byrådspartiene sier i sin byrådserklæring at «Klimatiltak skal ikke gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre, men av oss her og nå. En grønnere by er bedre å bo i, med renere luft, bedre kollektivtilbud og tryggere skoleveier».

Erklæringen er tydelig på at man ønsker bilfrie soner rundt skoler.

I en lang byggeperiode har Ruseløkkveien vært stengt for biltrafikk. Det har gått fint. Nå er byggegjerdene nede, men Foreldreutvalget (FAU) ser med uro på at skiltene skrus opp igjen. Et frislipp for biler i Ruseløkkveien vil skape en utrygg skolegård. Vi setter nå vår lit til at byrådspartiene gjennomfører egen politikk og sørger for at veistubben ikke åpnes for biltrafikk igjen.

Sigrid Moldestad, Ruseløkka FAU