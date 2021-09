Høye og intelligente menn lykkes best

Paul Moxnes Pensjonist, liten og lys

23 minutter siden

De høye (og mørke) og smarte er ikke bare «pikenes Jens», de er også hodejegernes favoritt, skriver Paul Moxnes.

Forskningen har «ikke funnet noen sammenheng mellom høyde og intelligens», skriver Aftenpostens jobbekspert Helene Tronstad Moe, forsker i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Høyskolen Kristiania, den 27. september.

Jo visst har den det. Det har naturen sørget for.

Høye og intelligente menn lykkes best. De både tjener mest og får de peneste damene. Jeg skulle gjerne ha vært en av dem. I både USA og Storbritannia har forskning vist at også høye skolebarn har den høyeste IQ-en (Case & Paxon, 2008). Og en norsk tvillingstudie viser at både genetiske faktorer og miljøet er med på å skape sammenhengen mellom høyde og IQ (Sundet et al., 2005).

Vi finner sammenhengen i Italia (Lynn, 2010) så vel som i Japan (Kura, 2013). Jo lenger sør i disse to landene vi kommer, jo kortere blir menneskene. Og jo lavere blir deres IQ. Hvorfor er det slik?

I varmere klima er ikke denne sammenhengen fullt så viktig. I en innflytelsesrik artikkel i Nature (2015) mener forskerne at høyde og IQ henger sammen fordi begge deler var viktige overlevelsesfaktorer i menneskehetens strevsomme barndom. Evolusjonen sørget for å selektere de høye og smarte.

Evidensen er overveldende. De høye (og mørke) og smarte «takes it all». De er ikke bare «pikenes Jens», de er også hodejegernes favoritt. De har større sjanse for å få lederjobber. I Sverige øker sjansen for å få en lederjobb med 2,2 prosentpoeng for hver 10. cm i høyde (Lindqvist, 2012). Det er heldigvis ikke all verden. Også «Lille-Rolf» har en sjanse.

Aftenpostens «ekspert» synes denne gangen ikke helt å ha levd opp til jobben sin.