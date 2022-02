Gang på gang blir lokaldemokratiet i Oslo overkjørt. Nå er det nok.

Eivind Trædal Gruppeleder i Oslo MDG og leder for samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre

6 minutter siden

«Tiden for lokal overkjøring er over» fastslo regjeringen i Hurdalsplattformen. Likevel har vi i Oslo allerede sett flere eksempler på at den nye regjeringen valser over lokaldemokratiet. 1. Plasseringen av Oslo fengsel på Bredtvet. 2. Nedleggelsen av Ullevål sykehus. 3. Utbyggingen av E18 Vestkorridoren.

Vanlige folk bor både i Groruddalen og i Gudbrandsdalen. Det er på tide at regjeringen erkjenner det.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er gått knappe fire måneder siden den nye regjeringen tiltrådte. I Hurdalsplattformen fastslås det at «tiden for lokal overkjøring er over».

Likevel har vi i Oslo allerede sett flere eksempler på at den nye regjeringen valser over lokaldemokratiet.

Et samlet bystyre

Statsbygg har konkludert. De har landet på at Bredtvedt er den beste plasseringen for Oslo fengsel og får støtte fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Myndighetene overkjører i så fall et nær samlet bystyre. De vil bygge ned et av de største grøntområdene i Groruddalen. Et annet godt eksempel er nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Saken har vakt et sterkt lokalt engasjement. Byens planmyndigheter er kritiske til planene på Gaustad. Senterpartiet i Oslo var mot utbygging av Ullevål. De gjorde det til sin hovedsak i valgkampen. Det viste seg raskt at den nye regjeringen ikke vil stanse monsterutbyggingen på Gaustad.

Oslo bystyre består av 59 representanter. Det er bare Høyres 15 representanter som støtter regjeringens planer.

Økt trafikk inn til Oslo

Utbyggingen av monstermotorveien E18 vestkorridoren er i gang i Asker og Bærum. Det er en vei som vil gi økt trafikk inn til Oslo. Det er stikk i strid både med det viktige nasjonale målet om null vekst i biltrafikk til storbyene. Oslo kommune har også som mål å redusere biltrafikken.

I 2020 var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svært kritisk til prosjektet: «Her blir det brukt i overkant av 40 milliarder kroner for at folk skal komme raskest mulig på hytta fredagskvelden og at forretningsadvokaten skal ta sin store Tesla til jobben, istedenfor å ta toget.»

Oslo er dessverre blitt vant til å bli herjet med av den borgerlige regjeringen

Regjeringens budsjettpartner SV er også sterke motstandere av prosjektet. De brøt ut av fylkessamarbeidet i Viken i 2021 på grunn av saken.

Nå ligger det an til at Viken legges ned, mens byggingen av motorveien stadig fortsetter mot Oslos ønske. Oslo har dessverre blitt vant til å bli herjet med under den borgerlige regjeringen.

Y-blokken er revet

Byggingen av Regjeringskvartalet skjer for eksempel via statlig reguleringsplan. Y-blokken er blitt revet i strid med bystyreflertallets vilje. Oslo har advart tydelig mot at prosjektet kan bli en barriere for bylivet i sentrum. Vi har oppfordret til å nedskalere prosjektet.

Her har vår nye kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) ennå muligheten til å levere.

Vi blir ikke hørt

I miljøpolitikken stanger Oslo gang på gang mot en motvillig stat. Et bredt flertall har vedtatt at vi skal bygge om Trondheimsveien til en hyggelig bygate. Det er noe Statens vegvesen inntil videre har motsatt seg.

Et klart bystyreflertall som også inkluderer Senterpartiet, har vedtatt at vi ønsker utslippsfrie soner, men blir ikke hørt.

Vi mangler også hjemmel til å kreve utslippsfrie anleggsplasser i reguleringsplaner. Det til tross for positive signaler fra byggenæringen.

Noen av disse problemene skyldes nok at Frp i mange år har satt premissene for miljøpolitikken. De har brukt Oslo som huggestabbe og fiendebilde. De borgerlige partiene endte opp med å miste grepet både om Oslo og de fleste andre storbyene.

Jonas Gahr Støre (Ap) har nå mye å vinne på å bevise at den nye regjeringen tar lokaldemokrati på alvor og erkjenner at vanlige folk bor både i Groruddalen og i Gudbrandsdalen.

Vil du delta i Oslo-debatten?

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.