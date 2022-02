Vi savner tydeligere norsk støtte til Ukraina

Regjeringen ser ut til å mene at vi har nok med å være mer årvåkne i nord, skriver fire Høyre-politikere. På bildet: utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Det er synd at Norge skal bryte rekkene med våre nordiske venner i denne krevende sikkerhetspolitiske situasjonen.

Russlands uprovoserte militæroppbygging mot Ukraina og krav om ny europeisk sikkerhetsstruktur har utløst den største sikkerhetspolitiske krisen i Europa siden cubakrisen, kun avløst av Russlands ulovlige annektering av Krim i 2014. Demokratiske land har slått ring om ukrainernes rett til selv å bestemme sin sikkerhetstilknytning og fremtid, heller enn å la seg kue av russiske styrker som har omringet landet.

Også i Norden har solidariteten vært sterk. Ikke minst fordi Norden og Baltikum er direkte berørt ved angrepet på den europeiske sikkerhetsordning. Finland, Sverige og Danmark har bidratt med betydelig økonomisk og annen støtte. Det kan styrke Ukraina i å stå imot den russiske trussel.

Det ytes støtte også i form av software, eksperter og overvåkingsutstyr. Det er for å gjøre Ukraina mer robust mot IT-angrep. Vår regjering har på sin side valgt å vise til noe utviklingshjelp. Ellers ser de ut til å mene at vi har nok med å være mer årvåkne i nord.

Intet konkret å melde

Det er synd at Norge skal bryte rekkene med våre nordiske venner i denne krevende sikkerhetspolitiske situasjonen. Våre svenske og finske venner er blitt truet med russiske reaksjoner dersom de vurderer Nato-medlemskap.

Det kan hende at Støre-regjeringen lar seg påvirke av ytre venstres iver etter å unnskylde Putins maktpolitikk som uskyldige og nærmest forståelige handlinger

Derfor var det betimelig at lederen av utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide (H) denne uken stilte grundige spørsmål i Stortinget om regjeringens muligheter til å vise en sterkere og mer prinsipiell støtte til Ukraina, på linje med den øvrige nordiske krets.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) hadde dessverre intet konkret å melde da hun ble spurt om bidrag til et fond for et selvstendig Ukraina, hvor USA, Storbritannia, Sverige og andre land bidrar. Også ytterligere støtte i form av feltsykehus, stridsrasjoner og optisk utstyr burde inngå i regjeringens vurderinger av mulige bidrag.

Det kan hende at Støre-regjeringen lar seg påvirke av ytre venstres iver etter å unnskylde Putins maktpolitikk som uskyldige og nærmest forståelige handlinger. Det ville være mer naturlig å stå opp for små- og mellomstore lands rett til selvbestemmelse, slik vi også forventer at andre land skal respektere vår selvstendighet.

Bedre svar

Gjennom skiftende regjeringer har Norge i etterkrigstiden inntatt et prinsipielt ståsted om staters rett til selvbestemmelse, solidaritet i det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet og en felles nordisk linje i spørsmål av felles, stor viktighet. Dersom Støre-regjeringen skal videreføre denne tradisjonen, bør den ha bedre svar å gi Stortinget om måter Norge kan støtte ukrainerne på, på linje med våre nordiske naboer.

En aktiv hjelp til Ukraina nå vil vise landet og befolkningen at Norge klart støtter Ukraina i dets kamp for selvstendighet og demokratisk utvikling.