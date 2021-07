Syv leger: 20-åringer kommer inn med knuste kjever og blodige ansikter

Syv leger ved Skadelegevakten i Oslo

20 minutter siden

Det er overraskende at ikke flere liv er gått tapt, skriver debattantene. Foto: Annika Byrde

Unge mennesker blir skadet for livet etter fall på elsparkesykler i fylla. Politikere og utleiefirmaer må ta ansvar.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se navn på alle debattantene nederst i artikkelen

Tirsdag advarte Oslo universitetssykehus om det høye antallet elsparkesykkelskader. I juni behandlet vi i snitt 14 personer daglig. Totalt 421 har den siste måneden blitt våre pasienter, etter å ha «gått på snørra» med hodet rett i asfalten, fortauet, i parkerte biler og endt kvelden på Skadelegevakten.

Gjennomsnittsalderen på pasientene er 27 år. De fleste i beruset tilstand.

Store skader

Det gjør inntrykk å se så mange unge og friske mennesker i 20-årene komme inn med hode- og ansiktsskader som enkelt kunne vært unngått. De kommer trillende inn blodige på ambulansebåre med store skader, spesielt i ansiktet.

Noen klarer nesten ikke snakke. Mange har vært bevisstløse. Ofte må vi lukke store kuttskader i ansiktet: 5, 10, 20 sting i panne- og øyeregion og hake.

De fleste må gjennom CT-maskinen for å se etter hjerneblødninger og skader på skjelettet.

Flere av hodeskadene har vært nær dødelige skader

Hvor mange ganger i løpet av en vakt har vi ikke sittet der og ventet på CT-svar og håpet på at vi ikke finner noe? Ofte tenker vi at det bare er flaks at vi ikke finner mer: flere blødninger og brudd.

Det er overraskende, som overlege Henrik Siverts sa på pressekonferansen, at ikke flere liv er gått tapt. Flere av hodeskadene har vært nær dødelige skader.

Økt ventetid

Som turnusleger på Skadelegevakten møter vi disse pasientene daglig, mange ganger på hver vakt. Pasienter som kommer inn etter fall på elsparkesykler, tar opp stadig mer av tiden.

Elsparkesykkelskadene kommer ikke istedenfor andre skader, de kommer i tillegg til dem. De fleste kommer på kveld og natt, og i juni utgjorde de 30 prosent av alle som kom til Skadelegevakten mellom midnatt og klokken 05.

Fortau bør være forbeholdt fotgjengere

Brudd i kjeven og skader som krever behandling hos ansikts- og kjevekirurg, er ikke uvanlig. Utredningen er tid- og ressurskrevende, og den fører til økt ventetid for andre pasienter.

Lås sparkesyklene

Mange av pasientene som er utsatt for dette, får sitt ytre endret for alltid. I tillegg til knuste kjever og tenner vil flere måtte leve med hodepine, redusert arbeidsevne og konsentrasjonsvansker over lengre tid etter selv en mild hodeskade. Det er nok mange som ikke er klar over dette.

Vi møter også dem som ikke selv kjører elsparkesykkel, men som får skader på grunn av sammenstøt og kollisjoner med dem. Fortau bør være forbeholdt fotgjengere.

Det er gledelig at flere av aktørene anerkjenner problemet og ser sitt ansvar. Vi forventer at flere vil følge etter. Begrens antallet elsparkesykler tilgjengelig, og lås sparkesyklene mellom kl. 23 og 05.

Elsparkesykkelskadene må reduseres, og det haster.

Innlegget er signert av disse:

Kristin Haugland

Emilie Jarøy

Elisabeth Munch

Elise O’Leary

Ingunn Setterberg

Anna Werenskjold

Lars Christian Østerby

leger i spesialisering del 1 (LIS1) ved Oslo skadelegevakt, Oslo universitetssykehus