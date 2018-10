Lei eksotiske frukter? Bra, for nå er det høysesong for norske råvarer: Neper, løk og kålhoder #kålhuer. Men husk: Man høster som man sår. Slik tilbereder du høstens kortreiste knoller:

Lite slår noen REALE NEPEHODER på en sen høstkveld! Friske, sprø og crispy. Trives spesielt godt i jordsmonnet innenfor Ring 3. Like gjerne i park som på økologisk bar.

Det er bare å plukke med seg hjem fra Bikramyoga eller Find-your-innerchild-kurs #partallsukefun. Og ønsker du å bevare den litt MILDE WHEEDSMAKEN, server dem gjerne rå. Hvis ikke, FJERN STILKEN #manbun, skrell av det ØVERSTE JEANSLAGET (skyll i lunkent vann, gjerne med en teskje antibac #skjeggrens) og prøv denne velsmakende høstslageren:

Kokte Hipster-neper

Forvarm jacuzzien til 40 grader. Ha nepene i vannet og rør rundt et par timer. Tilsett et par freshe mummies. Vend i nyoppredd sateng og la hvile natten over i temperert soverom #yummi

Løk: Det var da en ustyrtelig mengde lag! Kommer ikke hjernen snart for en dag? (Peer Gynt 5 akt, sesong 1).

En SKIKKELIG LØK gjør seg alltid om høsten. Like gjerne syltet, som grillet, stekt eller for den saks skyld GLITTERFRITERT på TV2 (Skal vi danse, episode 5, sesong 12). Og TØRK TÅRENE når alt skjærer seg, dette er årets desiderte høstfavoritt:

Frank løk(e)-suppe

Ta en stor løk, et snart utdatert danseprogram, to heftige overarmer, six-pack, noen friske utsagn, en dose dårlig dømmekraft, litt glitter og stas samt en god klype Borat-krydder (kan eventuelt erstattes med Piffi).

Pynt med stjerneanus #upandcomingrealitystar og server GLOHET i beste sendetid #velbekomme

Kålhode #kålhue

En gammel slager som TROR den gjør seg best på en SENG AV FERSK LAMMEKJØTT #saklig når det beviselig er FJORÅRETS FÅR som får frem fylden i smaken ... Som nærmest SKYLDER selvinnsikt og stinker SVOVEL når den koker over #tellmeaboutit. Billig og tilgjengelig. Til tider TUNG Å FORDØYE.

Tips: Fermenter først som sist og få knollen UT AV FUNKISSTUEN!

Slik gjør du det:

Fermentert kålhue: Dytt inn i tilnærmet lufttett dobbeltgarasje eller kjellerbod #mancave. Lukk igjen porten/lås døren og KAST fjernkontrollen/nøkkelen. Begynner kålhodet likevel Å MUGNE, send dit pepperen gror #makan #lykketil

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

