Det er bra at norske kvinner står frem i kampen mot seksuelle overgrep og trakassering på arbeidsplassen.

Og så finnes det faktisk noen få av oss gutta da, som både har opplevd seksuelle tilnærmelser og falske anklager fra kvinnelige kolleger på jobben.

Livet lå i ruiner

Jeg har selv fått føle på kroppen hva dette gjør med en. Når både jobben og vennene forsvinner som en direkte følge av falske anklager fra kolleger. Livet mitt lå i ruiner et helt år, og jeg trodde aldri at jeg skulle komme meg opp igjen.

Graden av krenkelser er selvsagt subjektiv. Det som for enkelte menn, og kvinner, kan fortone seg som seksuell tilnærming, kan for andre oppfattes som ren trakassering og sogar forsøk på overgrep. Men når vedkommende har fått gjentatte bekreftelser på at motparten forsøker å beskytte seg eller har satt tydelige grenser for uønsket adferd, snakker vi likevel om trakassering i juridisk forstand.

Satte seg overskrevs på fanget mitt

Jeg har mange ganger spekulert på hva det er som får mange av oss menn og enkelte kvinner til å opptre umoralsk, usømmelig og krenkende mot kolleger.

Fra min tid som leder i reklamebransjen opplevde jeg en episode hvor en av mine yngre kvinnelige kolleger kom inn på mitt kontor og satte seg over skrevs på fanget med miniskjørtet halvt opptrukket før hun spurte; Hva kjenner du nå? At min kone den gang kom inn på kontoret sekunder etter, gjorde ikke saken lettere for min del.

Episoden var jo så klart mitt ansvar ettersom jeg var sjefen? Enkelte ganger kan det kanskje tenkes at vi misforstår dere. Alle roper på «kjøreregler» og etiske retningslinjer, men det handler vel i bunn og grunn om å vise hverandre respekt og utøve god gammeldags folkeskikk?

Og helvete ble det

Jeg har også vært leder for en bedrift i omorganisering hvor det var flest kvinnelige kolleger. Da den eldste av dem ble anmodet om å bytte kontorplass, fikk jeg en klar advarsel fra hennes kollega om at dette kom til å skape et helvete for meg. Og helvete ble det.

Plutselig ble en spøkefull e-post seks måneder tilbake i tid brukt som bevis for påstått «seksuell trakassering». For min del endte saken med at arbeidsgiver beklaget forholdet og ga meg en uforbeholden unnskyldning – dagen før saken skulle opp i Arbeidsretten. Jeg fikk full erstatning, men endte som sykmeldt og arbeidsledig et helt år.

Jeg oppfordrer alle som opplever alle former for trakassering på arbeidsplassen om å si klart ifra der og da. Straffbare forhold både kan og bør anmeldes. Ikke la andre få gleden av å krenke deg eller gjøre deg mindre enn du er. Enten du er mann eller kvinne.

Aftenposten kjenner innsenders identitet