Kort sagt, mandag 5. mars

Stortingsutbyggingen – de glade amatørers prosjekt

Stortingsutbyggingen er et prosjekt som viser hvor galt det kan gå når en byggherre uten erfaring med byggesaker setter i gang på egen hånd. Det er meg bekjent ingen på Stortinget som har bakgrunn eller erfaring med større byggeprosjekt. Det er derfor helt uforståelig at ikke Statsbygg ble gitt oppdraget fra starten.

I Aftenposten 1. mars har både Viggo Ditlevsen og Erling Folkvord mange gode poeng både om gjennomføring og ansvar. En vanlig utvikling av et stort prosjekt er gjennom et skisseprosjekt med tilhørende kalkyle inkludert usikkerheten på dette stadiet. På denne bakgrunn må byggherren, i dette tilfelle Stortinget, ta stilling til prosjektet Neste trinn er forprosjekt og detaljprosjektering der det hele tiden rapporteres om prosjektets utvikling. Et av elementene er selvsagt endringsstyring, der alle konsekvenser av nye elementer blir klarlagt i både kostnader og tid. Oppdatert totalkalkyle inkludert usikkerhet samles i månedlige rapporter til byggherren. Et ønske om utvidelse av prosjektet må styres bestemt ut fra premisser.

Med en profesjonell byggherre som Statsbygg ville sannsynligvis skandalen vært unngått. Det er godt mulig at totalsummen ikke hadde blitt mindre, men alle utvidelsene underveis hadde fått den nødvendige oppmerksomhet og konsekvenser klarlagt. Tilbake til overskriften: det er alltid viktig å forstå sin egen begrensning og kunnskapsmangel. Det er ikke feigt å søke hjelp hos andre med den nødvendige erfaring og kunnskap.

Tom Haugstad, tidligere prosjektstyringsleder

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter