Kultur og forskningsetikk i havbruksforskning | Geir Andreassen

I Aftenpostens leder 20. november oppfordres det til å rydde opp i «ukulturen i oppdrettsnæringen» basert på en artikkelserie i Morgenbladet hvor også Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) omtales på en måte som sår tvil om forskningsetiske retningslinjer følges.

Kritisk syn og en åpen kritisk debatt er bra, det ønsker både næringen og FHF. Feil kan sikkert gjøres. Dokumenteres det, kan det rettes opp. Men det kan ikke være tvil om hvilke prinsipper som gjelder.

Forskningsfinansiering

Næringsfinansiert forskning er en viktig del av forskningsaktivitetene i Norge. Sjømatsektoren har historisk hatt lav forskningsinnsats. Næringen og myndighetene ble derfor enige om at FoU-innsatsen skulle løftes gjennom en felles ordning med en forskningsavgift på 0,3 prosent av eksportverdien. Midlene som investeres kommer fra sjømatbedriftene.

Det er ingen begrensning på forskeres formidling av resultater i FHF-prosjekter. Resultatene ligger åpent tilgjengelig på FHFs nettsider. Problemstillinger, metoder og resultat kan etterprøves av alle. Forskerteam settes sammen av forskningsinstitusjonene, ikke av FHF. Eksempelet det henvises til i Aftenposten, er ikke et forskningsprosjekt, det ligger åpent for alle på FHFs nettsider.

Konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting er viktig for å sikre nøytralitet i valg mellom forskningsinstitusjoner og effektivitet i ressursbruk. Konkurranseutsetting er betydelig og økende i FHF, men det vil også være tilfeller der konkurranseutsetting ikke bidrar til god ressursutnyttelse.

Næringsfinansiert forskning innebærer at tema og problemstillinger defineres, men FHF kan ikke gripe inn i metodevalg, vurderinger og konklusjoner. Dette er forankret i standardvilkår som gjelder for alle prosjekter i FHF. Forskning, også innen havbruk, skal være fri, uavhengig, transparent og etterrettelig. Dette er også gjeldende for FHF-finansierte prosjekter.

Interessert i å lese mer? Her er et par forslag:

Helene Ingierd, sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi og Ingrid S. Torp, kommunikasjonsrådgiver, De nasjonale forskningsetiske komiteene: Forskningsetikk - forklart av fiskerinæringen

Gigantoppdrett til havs: Krever stor sikkerhet

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.