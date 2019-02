Den manglende kildekritikken i Ingrid Huitfeldt, Martin Andresen og Aksel Braanen Sterris debattinnlegg 13. februar, om tredeling av foreldrepermisjonen, vitner om fravær av kunnskap om et av de viktigste folkehelsetiltakene i Norge og manglende respekt for den viktige jobben mødre gjør gjennom å amme barna sine.

Frank May / picture alliance

Ingen tvil

Dere påstår at forskning viser at amming ikke er viktig for norske barn, og at det derfor ikke er så farlig om noen sliter med å kombinere amming og jobb.

Amming er heldigvis ikke nødvendig for at norske barn skal overleve, slik det kan være andre steder. Det er likevel ingen tvil om at morsmelk har fordeler og egenskaper som morsmelkerstatning aldri kan få. Derfor anbefaler Helsedirektoratet, basert på en bred gjennomgang av forskning, at barn bør få morsmelk i minimum ett år.

Morsmelk inneholder alt barnet trenger for å vokse og utvikle seg de første seks månedene (minus D-vitamin). Morsmelk inneholder i tillegg antistoffer, hormoner og stamceller som ikke er mulig å etterligne i morsmelkerstatning. Amming gir redusert risiko for brystkreft, eggstokkreft, diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer hos mor.

Dårlig funderte påstander

Det er mange grunner til at amming er en viktig del av permisjonsdebatten, både for kvinner som ønsker å være hjemme lenger og for kvinner som ønsker å kombinere jobb og amming.

Det handler om mødre som ønsker å følge myndighetenes råd om amming og som ikke klarer å få det til å gå opp sammen med kravet om å gå tilbake i jobb.

Det handler om manglende anerkjennelse av mors rettigheter til nødvendig ammefri og manglende tilrettelegging for ammende mødre på arbeidsplassene.

Ikke minst handler det om å anerkjenne ammende kvinners enestående innsats for folkehelsen i Norge.

For å gjøre gode valg trenger vi troverdig informasjon. Ammehjelpen ønsker å minimere antall mødre som avslutter ammingen tidligere enn de selv ønsker, fordi de har fått dårlig ammehjelp, dårlige råd – eller fordi de tror på dårlig funderte påstander i et debattinnlegg i en av våre største aviser.