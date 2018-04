Påsken er over, med den sedvanlige påskekrimmen både på TV og i bok. Norske redaksjoner kan følge opp med igjen å kaste seg over den mest pirrende mordsaken i Norden på år og dag.

Rettssaken i København mot Peter Madsen går i rykk og napp, men de få dagene retten har vært samlet, har det fått prominent dekning i de aller fleste norske medier, selv om de har tatt det litt roligere nå ved oppstarten etter påske.

NRK, TV 2 og en rekke norske redaksjoner har sendt egne team til Danmark. Interessen fra pressen i mange land er så sterk at det i seg selv er blitt en sak i media, og tas kanskje også som et «bevis» på at hysteriet er velbegrunnet: Når mange redaksjoner har samme prioritering, bekrefter dette at saken er viktig.

Minerva

Partering først! Del & Lik!

Dagbladet viste den 28. mars sitt perspektiv med overskriften: «Ubåt-saken i Danmark kan bli rammet av storstreik neste uke». En storstreik i Danmark ville i utgangspunktet være av liten interesse for Dagbladets lesere, men fordi den kan ramme denne rettssaken, blir den altså viktig.

Rettssaken mot Madsen startet samme dag som Stortingspresidenten i Norge ble tvunget til å trekke seg. Både Dagsrevyen og TV 2-nyhetene hadde sine prioriteringer klare. Partering først! Del & Lik!

Vår fascinasjon for mord er stor. Og mord her hjemme kan ofte ha politisk og samfunnsmessig betydning, både når det gjelder hvorfor mord skjer og hvordan politi- og rettsvesenet behandler det. Og det dreier seg om lokalsamfunn som mange har et forhold til. Så derfor har mordsaker sin naturlige plass i nyhetsbildet, selv om de tar uforholdsmessig mye plass.

Men en dansk kjendis som få andre her hjemme enn dem som er spesielt interessert i raketter hadde noe forhold til? Nei.

Underholdning, ikke samfunnsoppdrag

Saken er altså ikke det minste viktig for oss nordmenn. Den er ren underholdning, uten samfunnsmessig betydning. Grunnen til at den får så stor dekning er ganske enkel: Mordet er uvanlig makabert.

Norske redaksjoner regner med at deres seere og lesere vil høre igjen og igjen om hvordan en ung, vakker kvinne ble partert, og knivstukket gjentatte ganger i underlivet. Og om Peter Madsens sadomasochistiske dragning og seksuelle historie. Som en virkelig versjon av den mørke filmen Se7en fra 1995.

Det er nok riktig at mange er interessert. Men særlig de mediene som lever av tvangsinndrevne penger, enten det er NRKs fem milliarder i lisenskroner eller TV 2 som skal ha 135 millioner for å være «allmennkringkaster», er det på sin plass å spørre om hvordan denne morbide interessen for parteringsdrap inngår i samfunnsoppdraget.

Fred over Kim Walls minne.