Spekulasjon, svindel og grådighet har i for lang tid overskygget det egentlige potensialet i Satoshi Nakamotos oppfinnelse, bitcoin. Krisen i Venezuela er med på å få det frem i lyset.

Under diktator Nicolás Maduros regime har inflasjonen i Venezuela steget opp mot én million prosent, og økonomien står på kanten av kollaps. Stadig flere venezuelanere eksperimenterer med bitcoin for å unngå hyperinflasjon og streng myndighetskontroll.

Den forverrede økonomien har gjort mange venezuelanere avhengige av pengeoverføringer fra utlandet. Overføringer via banksystemet kan bare utbetales i bolivares, en valuta som bokstavelig talt faller i verdi mens folk står i kø, og de beskattes hardt. Ifølge Alejandro Machado, som forsker på kryptovaluta og blokkjede ved Open Money Initiative i USA, kan en overføring fra USA beskattes opptil 56 prosent. Bankene rapporterer hvem som mottar penger og hvor mye de får.

Bitcoin kan gi beskyttelse

Overføringer av bitcoin omgår alt dette. Fra du sender en tekstmelding til et familiemedlem i for eksempel USA, tar det bare minutter før du kan motta overføringen mot et lite gebyr. Overføringer av bitcoin går ikke via en bank eller tredjeperson, men rett inn i den elektroniske lommeboken, peer-to-peer. Mottageren kan, et øyeblikk senere, omsette sine nye bitcoin i fiat-valuta via en lokal Craigslist, eller laste den ned og hente den frem med en gjenopprettingskode.

Venezuelanerne har gitt oss bevis for at bitcoin kan gi beskyttelse mot negativ kontroll og være et sikkert betalingsmiddel i samfunn preget av liten forutsigbarhet og høy inflasjon.

Teknologiens mørke sider

Tidligere president Robert Mugabe, som lot seddelpressene gå varme i Zimbabwe, kan ikke skrive ut mer bitcoin. Xi Jinping kan spore alle transaksjoner på Alipay og WePay i Kina, men han kan ikke organisere massovervåking av alle bitcoin-betalinger.

Vladimir Putin kan svarteliste NGOer og fryse bankkontoene deres, men han kan ikke fryse en bitcoin-lommebok.

I en flyktningleir kan det være vanskelig å få tilgang til en bank, men en internett-tilkobling er nok til å sende og motta bitcoin.

Samtidig kan vi ikke lukke øynene for den mørke siden av denne nye teknologien. Kjente intellektuelle og teknologiledere som Yuval Noah Harari og Elon Musk har advart mot at kunstig intelligens og innsamling av big data kan styrke tyranner og autoritære regimer.

Desentraliserende teknologier

Svaret er desentraliserende teknologier. Ved siden av bitcoin finnes det andre krypterte kommunikasjonsapplikasjoner og nettlesere som Signal and Tor, personvernbeskyttende kryptovalutaer som Zcash og Monero, nettverksinnretninger som goTenna og sensurbestandige lagringssystemer som IPFS. Dette er verktøy som kan bidra til å sikre at våre nye smart-citys, sosiale plattformer og finansielle systemer ikke blir altomfattende overvåkings- og kontrollverktøy.

Fra Kina til Sverige har myndighetene satt seg en visjon om det «kontantløse samfunnet». Det vil gi autoritære regimer helt nye muligheter for overvåking og kontroll av befolkningen. Derfor er det viktig at vi utvikler elektroniske penger som kan bevare peer-to-peer-mulighetene for fremtidige generasjoner.

Eller for å sitere Nassim Nicholas Taleb: «Bitcoin er en forsikring mot en orwellsk fremtid».

Enklere og mer tilgjengelig

Bitcoin tilbyr ennå ikke banebrytende brukervennlighet, imponerende hastighet eller garantert personvern. Men det foregår et intenst arbeid med å bygge bedre apper og plattformer, oppgradere baseprotokollen og skape nye lagsteknologier. Det nye «lynnettet» vil dramatisk øke kapasiteten for antall bitcoin-transaksjoner pr. sekund. På samme måte som mobiltelefonen begynte som absurd dyr, knapt funksjonell og kun tilgjengelig for eliten, vil bitcoin utvikle seg og bli enklere og mer tilgjengelig for flere i fremtiden.

Mer enn 50 prosent av verdens befolkning lever under autoritære og repressive regimer. Bitcoin har potensial til å utgjøre en reell forskjell for de fire milliarder menneskene som ikke kan stole på sine ledere.