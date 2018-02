Mangel på ansvarlighet og gjennomsiktighet angriper utøvernes mulighet til å forsvare seg.

Leder av det norske World Anti-Doping Agency (WADA)-laboratoriet, Yvette Dehnes, hevder i Aftenposten 3. februar at feil ved slike laboratorier kan utelukkes fordi de er underlagt strenge krav og testing.

Vi som har funnet eksempler på slike feil, er sørgelig kjent med denne taktikken. Våre argumenter blir enten tiet i hjel eller avfeid med at kontrollrutinene er så gode. Dessverre har vi ennå ikke møtt noen faglige argumenter.

Privat

WADA bør tenke seg om to ganger

Det er urimelig å påstå at WADA-laboratoriene eller WADA selv ikke gjør feil, for nå vet alle at dette ikke er sant. Jeg vil minne om at laboratoriet i Moskva jukset med resultatene i mer enn fem år. WADA visste om dette, men gjorde ingenting. Tyder dette på god kontroll?

Kritikere mener at WADA-laboratorienes arbeid noen ganger har vært så slett at uskyldige utøvere er blitt dømt for doping. Dette blir støttet av en rekke fremragende eksperter både i og utenfor antidoping-bevegelsen, noe som burde få WADA til å tenke seg om to ganger.

Mangel på ansvarlighet og gjennomsiktighet

I dag kan uskyldige utøvere bli dømt fordi laboratoriene ikke er villig til å diskutere sine resultater eller å revurdere sine konklusjoner. De nekter å utlevere fullstendige analyseresultater, og andre eksperter får derfor ikke fullt innsyn. Laboratoriene er ikke pålagt å oppbevare positive dopingprøver, mens negative skal oppbevares i mange år.

Denne mangel på ansvarlighet og gjennomsiktighet er et angrep på utøvernes mulighet til å forsvare seg og et angrep på WADAs troverdighet. Det er på tide å kreve at en offentlig støttet bevegelse skal spille med åpne kort.