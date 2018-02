Clemets bedreviten om søndagen | Knut Arild Hareide

I Aftenposten 4. februar lufter Kristin Clemet sin bekymring for politikere som tror de vet hva som er best for «oss». Det er spesielt to ting søndagsforslaget illustrerer for Clemet, som gjør at hun må ta til tastaturet for å sette politikerne på plass.

Det første er at vi vedtar så mange forslag «uten å ta hensyn til det norske utredningsinstituttet». Hun viser til at Stortingets flertall har bestemt seg for at «reglene for søndagshandel er gode nok som de er». Hun har åpenbart ikke tatt seg bryet med å lese forslaget, som lyder: «Stortinget ber regjeringen om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel. Dette for at ikke flere må arbeide på helligdager.»

Vern om søndagen som annerledesdag

KrF forventer at Regjeringen gjennomfører høringsrunden og gjerne fremmer forslag som bidrar til å verne om søndagen som annerledesdag for flere. Utredningen Clemet mener Stortinget ikke bryr seg om, problematiserer nettopp det økte forbruket, kommersialiseringen av samfunnet, vår konstant påloggede virkelighet.

Kjell Magne Bondevik: Det er ikke uten grunn at søndagen også kalles hviledag

For KrF handler ikke dette om at politikere skal presse alle til å leve samme liv, som er Clemets andre bekymring. Men det bør være ganske ukontroversielt å mene at politikk bidrar til å ta samfunnet i en retning. KrF ser det som et samfunnsgode at vi hegner om en rytme som innebærer høytider, helligdager og søndager som annerledesdager. Dette gjør det mulig for familier å få mer tid sammen på en dag i uken hvor det ikke er skole eller jobb for de aller fleste.

Privilegerte kan nok ta seg fri og trenger ikke at politikerne skjermer en annerledesdag som gir dem rett til hvile og mer tid med familie og venner. Men KrFs politikk er først og fremst for dem som ønsker et samfunn med gode betingelser for det store fellesskapet, og ikke bare for noen få. Så får heller Clemet oppfatte det som bedreviten fra politikernes side. Jeg er ikke overbevist om at Clemets bedreviten er representativ for det «oss»-et hun gir seg ut for å tale på vegne av.

