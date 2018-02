Det er ikke ofte vi begir oss ut på slike ting, men denne søndagen skulle altså bli fylt med en svært etterlengtet aktivitet fra barna sin side.

Vi skulle på lekeland!

En strålende fin søndag med gnistrende kulde og masse snø tenkte vi var knall for en dag i lekeland. Jeg mener, er ikke vi en skinasjon?

Vi tok feil.

Det var så fullt at vi nærmest hadde mistet tålmodigheten innen vi fant oss parkeringsplass. Men inn kom vi oss, og med fire unger som sprang hver sin vei og ei på armen, skjønte vi raskt at vi skulle få oss en aldri så liten treningsøkt.

«Se på meg, mamma! Se på meg, pappa!»

«AKE! SKLI! BALL!»

Jeg løper etter, nyter synes av en ivrig toåring som helst skal prøve alt på en gang. Knipser iherdig ned noen øyeblikk mellom løft og hjelp. Det er ikke alltid like lett å være liten i et stort klatrestativ.

Jeg innser fort at dette får bli, jeg får lagre i hjernebarken, her har vi ikke tid til å knipse. Med kamera (eller telefonen, om du vil) i lommen får jeg løftet blikket.

Ikke bare får jeg sett på toåringen, men også rundt oss. Det er neimen ikke rart barna liker dette, full fart og fres. Masse farger liv og røre. Og jammen har vi mulighet til å få oss en gratis treningsøkt vi voksne også.

«Se på meg, mamma! Se på meg, pappa!»

Store, stolte øyne lyser imot foreldre, mestringsfølelsen bare spruter.

«Mamma, pappa, så du det?»

«Mhmmmm.»

Midt i et ballbasseng sitter den første jeg legger merke til. Med øynene langt ned på en lysende skjerm. Ved siden av ham sitter en liten gutt med lyse krøller, han kaster to baller i luften samtidig, og jammen klarer han ikke å ta dem imot også.

«Så du?»

«Mhhmmmm.»

Scrollefingeren går, Facebook, VG, hva nå enn det måtte være har 100 prosent av oppmerksomheten. Den lille, lysluggede gutten har en tøff konkurrent.

Scrollingen tar slutt. Pekefingeren kommer opp

Det tar ikke lang tid før vi støter borti neste scrollesituasjon.

To barn som helt tydelig er søsken, sykler. De triller fort, men jammen triller latteren også. Søstereren leder, bror vil ta igjen, en litt for krapp sving så hun faller, og han tar igjen mens hun ligger langflat.

På sidelinjen står mamma.

Hun scroller.

Nå triller ikke latteren lenger ut på banen, men tårene. Store, dramatiske tårer fra en liten søster med strutteskjørt.

Scrollingen tar slutt.

Pekefingeren kommer opp, og bror som ikke har gjort annet enn å sykle forbi, får en real skyllebøtte.

«Se hvor du sykler», hører jeg hun sier, «du må være forsiktig! Du er størst, du må lære å ta hensyn.»

Jeg vet hva hun tror, hva hun gjør i god ånd. Men sannheten er at hun så det jo ikke. Jeg blir i grunnen flau på hennes vegne.

Overalt ser jeg scrollesituasjoner. På toppen av sklia, på kanten på trampolinen, midt i ballbingen, i iskøen. Ja, til og med ved inngangen.

Selv om vi ikke var der lange stunden, har jeg nok til å fylle minst to hender med situasjoner som både er frustrerende og irriterende, triste.

Men aller mest ganske så flaue.

Alle trenger vi en timeout. Men ...

Så er vi kanskje den generasjonen som ser barna våre mest, på kanten til å gi dem for mye oppmerksomhet, mener noen.

Men da undrer jeg, har noen generasjoner opplevd en så stor konkurrent som smarttelefonen?

En ting er strikketøy og avis, men lite slår en lysende skjerm med stadig oppdatert informasjon. Med stadige nyheter så fort vi gir appen et lite røsk nedover.

Klart vi må holde oss oppdatert.

Ingen er perfekt, ikke jeg heller.

For all del, jeg startet jo dagen på lekeland med kameralinsen foran meg.

Men jeg innså fort at det ble en linse for mye. Min dokumentering gikk utover tilstedeverelsen overfor en liten, men ivrig gutt som for aller første gang løp rundt på et lekeland. Alle trenger vi en timeout, men er det ikke litt merkelig at det behovet skulle dukke opp midt i en binge med tusenvis av fargerike baller?

Burde ikke den lysluggede sjarmøren med en gul og blå ball være hakket hyggeligere å se på akkurat da?

Det er ikke lenge siden vi diskuterte om vi var for opptatt av å fange øyeblikkene vi var i, i stede for å nyte nuet. At vi dro opp mobiltelefonen og filmet og knipset rundt oss, glemte å nyte den virkelige utsikten.

Nå er jeg redd vi er der at vi er for opptatt av å få med oss andres øyeblikk. Så opptatt at vi glemmer å være i våre egne.

Teksten ble først publisert på Nina Maaø-Rudens blogg Smabarnsforeldre.no.

Lese mer om sosiale medier?