Siden Statoil lanserte sitt nye navn «Equinor», har omtalen av det haglet. Noen hyller mens andre kritiserer. Resten koser seg med hestehumor. Uansett er det en avsporing. Sirkus.

Bra eller ikke?

Det er rivende likegyldig om «Equinor» er et bra navn eller ikke. Spranget fra Statoil til Equinor er i beste fall starten på en viktig kursendring. Men langt mer sannsynlig er det en tilsløring. Du kan ta oljen ut av Statoil, men det betyr ikke at Statoil tas ut av oljen.

«Equinor» gjør det bare mer beleilig å se bort fra Statoils brysomme ballast. Olje og klimaendringer og sånt. Ute av syne, ute av sinn. Klassisk grønnvasking.

La det være sagt: Jeg håper at jeg tar feil. Jeg håper at Equinor faktisk markerer en kursendring. Der Statoil omsider blir sitt ansvar bevisst som et selskap som skaper arbeidsplasser og verdier, men som også irreversibelt er med på å gjøre verden til et verre sted.

Jeg håper at jeg tar feil og at Statoil med Equinor nå velter sin betydelige pondus, og ikke minst sin monumentale offshorekompetanse, over på fornybare energikilder som havvind og bølgekraft. Ikke bare som et hendig bi-prosjekt for å kunne snakke fint om miljø, men som den bærebjelken grønn energi er nødt til å bli om vi skal klare å nå målene i Paris-avtalen.

Selskapet som kunne reddet miljøet

En helhjertet grønn satsing fra Statoil vil være det viktigste enkeltbidraget et norsk selskap kan gjøre for at vi skal nå klimamålene med potensielt enorme ringvirkninger.

Statoil står nå ved et veiskille.

Equinor kan bli vendepunktet i det norske oljeeventyret. Der vi omsider tar vårt ansvar på alvor, stopper oljeletingen og bruker ressursene på å utvikle fremtidens grønne løsninger. Og med det blir verdens fremste eksportør av grønn teknologi og kompetanse.

Der vi omsider tar vårt ansvar på alvor, stopper oljeletingen og bruker ressursene på å utvikle fremtidens grønne løsninger. Og med det blir verdens fremste eksportør av grønn teknologi og kompetanse. Ellers kan Equinor bli starten på slutten. En krampaktig tilsløring for å trekke fokus bort fra et produkt som ødelegger livsgrunnlaget vårt. Og ikke minst: Så økonomisk ustabilt at titusener mistet jobben sist oljeprisen falt. En oljepris som aldri når fordums høyder igjen. Ikke når Kina slutter å produsere biler med forbrenningsmotor.

Energibransjens Tesla?

Statoil må ta valget. Vil de lede an, som energibransjens Tesla? Eller blir de sittende med svarteper (pun intended) som bransjens Kodak? Et selskap som kunne styrt og vunnet utviklingen tiår før konkurrentene, men som vitende valgte å la være, fordi det var så mye penger å tjene på selge filmruller. Helt til de gikk konkurs.

Forskjellen her er at fiaskoen i så fall ikke bare rammer aksjonærer, men hele verdens befolkning. Med norske oljearbeidere fremst i rekken. Valget er Statoils.

I balanse med hva?

Equinor er blant annet utledet av equilibrium. Det betyr likevekt eller balanse. Det forplikter.

Statoil ønsker med Equinor å vise at de vil være et moderne selskap som skal sikre en bærekraftig fremtid i balanse med klima og miljø. Det er et nobelt mål. Men jeg tror det ikke før jeg får se det.

