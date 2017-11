Disse menneskene ar ikke lovlig opphold og får ikke skattekort. Men de bor her likevel i full åpenhet og kan ikke returneres. Over en million kroner er utbetalt i lønn til disse i 2017.

UDI vil ikke anmelde, påtalemyndigheten vil ikke straffeforfølge og arbeidet fortsetter uhindret. «Retten til arbeid» har godt juridisk vern. Myndighetene frykter utfallet av en rettssak.

Skatteetaten tar nå konsekvensen og vil foreta skatteoppgjør. Det er en helomvending fra tidligere praksis. Se også www.dyktige.no.

UDI opererer i en juridisk gråsone. Når Sylvi Listhaug ønsker å utfordre menneskerettighetene beskriver hun bare norsk asylpolitikk gjennom en årrekke under både rødgrønne og blåblå regjeringer. Advokatforeningen valgte ut 71 asylavslag til ny vurdering i 2006–2013 og fikk medhold i over halvparten av dem. Kritikken av asylsøkernes rettssikkerhet var flengende. Slike ulovlige avslag medfører at asylsøkere blir returnert til krig, forfølgelse, tortur og drap. Vi ser bare toppen av isfjellet. De ansvarlige for uretten blir likevel ikke straffet.

Farlige gråsoner

UDI bør nå svare på følgende spørsmål: Hvorfor anmeldes ikke Plog AS?

En rettssak vil avklare om UDIs vilje til å bevege seg i gråsoner har medført grunnstøting på Grunnlovens paragraf 110: «statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

Slik avklaring bør også være i UDIs interesse.

Kapteinen på cruiseskipet Costa Concordia ønsket å begeistre sine passasjerer ved å seile inn i gråsonen tett oppunder den vakre Toscana-kysten. Skipet grunnstøtte, 33 mennesker døde og kapteinen ble fengslet. Gråsoner er farlige!