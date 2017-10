Poker er ikke farlig | Sigurd Eskeland

På forsiden av Aftenposten kunne vi nylig lese om åpningen av en ny, ulovlig pokerklubb kun 200 meter fra politistasjonen. Ifølge Aftenposten er det trolig langt over hundre andre pokerklubber rundt omkring i landet.

Å spille poker var ulovlig frem til 2015, da Regjeringen gjorde det lovlig med et årlig norgesmesterskap i poker, samt tillot hjemmepoker.

NM var fra første stund en enorm suksess og er utrolig nok verdens største nasjonale pokermesterskap, med 2123 deltagere i fjorårets hovedturnering.

Men hvorfor er poker fortsatt forbudt ut over dette?

På tide med nytt lovverk

På Dagsnytt atten argumenterte nylig Aps Masud Gharahkhani for at en legalisering av poker vil føre til flere spilleavhengige, samt true spillmonopolet.

La oss se på begge disse påstandene: Undersøkelsen «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015» viser at kun 0,6 prosent av dem som har spilt nettpoker, angir problemer med å kontrollere eller begrense spillingen. Dette er samme andel som Tipping, som kan spilles fra butikker og kiosker over hele landet, og langt lavere enn for eksempel Norsk Tippings KongKasino.

Spilleproblemer er viktig å ta på alvor, men dagens regelverk fører til en stor, svart økonomi, hvor inntektene går til dem som driver ulovlig istedenfor til gode formål.

Problemspillere har ikke noe regelverk med tapsgrenser som beskytter dem, og en stor del av befolkningen kriminaliseres på grunn av en hobby.

Faktisk viste en undersøkelse Ipsos gjorde for Norsk Pokerforbund i 2016, at hele 400.000 nordmenn hadde spilt poker i løpet av det siste året og at rundt 700.000 nordmenn kunne tenke seg å delta om det ble tilbudt lovlig poker ved hjemstedet.

Norsk Pokerforbund mener derfor det er på tide med et nytt pokerlovverk.

Ved å regulere poker kan det settes grenser for spill og tap, og problemspillere kan fanges opp og tilbys hjelp. Slik kan man hjelpe dem som faktisk har et problem, og de nevnte 700.000 pokerinteresserte kan spille lovlig.

Regelverk som beskytter og ivaretar

Når det gjelder spillmonopolet, er det en misoppfatning at lovlig poker truer dette.

NM i poker, som for tredje gang arrangeres lovlig på Gardermoen i november, har generert millioninntekter til Blodkreftforeningens arbeid. Vi vil at inntekter fra pokerspill skal gå til gode formål, akkurat slik som de gjør hos Norsk Tipping.

Dette ønsker Norsk Pokerforbund: Lovlige, regulerte pokerklubber med et regelverk som beskytter og ivaretar. Vi samarbeider gjerne med Norsk Tipping eller Rikstoto dersom det er en forutsetning at en slik modell integreres i dagens ordning.

Regulert poker gir inntekt til statskassen og veldedige formål, trygge rammer for spillerne og mulighet for hjelp til dem som måtte trenge det. Det er på tide at politikerne tar ansvar og åpner for en bredere legalisering av poker.

