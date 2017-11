Dette debattinnlegget er dedikert deg som ikke hadde penger til å kjøpe adventskalendere til dine barn. Takk for at du våget å ta imot kalendre til barna dine midt inni en butikk.

Skatteparadisene

Julepynt og gaver er for lengst blitt presentert i butikker og på nett. Adventskalendre er lagt ut for salg. Et sted jeg var innom, var de nesten utsolgt for kalendre. De hadde fire igjen. Det sier noe om hva advent- og julehøytiden betyr for folk flest. Samtidig skriver Aftenposten at 1000 mennesker i Norge har penger i skatteparadis.

Det sies så ofte at det ikke skal være forskjell på folk her i Norge. Men det er forskjell på folk, og det er som oftest hvor mye penger du har, som teller. Så mye penger har noen av rikfolket, at de må plasseres i skatteparadiser.

Forbannet

Hva med å dele litt med dem som lite har? Dét hadde, slik jeg ser det, vært en perfekt investering og plassering av alle de haugene med penger som flyter i de rikestes skatteparadiser der de vanskelig kan kontrolleres.

Jeg skriver dette fordi jeg er forbannet. Mest av alt på myndighetene som ikke slår hardere ned på mennesker som tror de kan gjøre som de vil.

Det er så bra at slike ting blir avdekket. Jeg er helt sikker på at det finnes mange som spekulerer på ulike måter for å slippe å betale skatt – som for eksempel «bor» i et annet land med lav skatt og som bruker av fellesskapets goder her i Norge akkurat når det passer dem.

Advent

Om få uker innledes adventstiden over hele verden, også i skatteparadisene. Steder hvor folk kan leske seg med kalde drinker under solens hete. Der hvor tanken på at det finnes barn og unge som ikke har noen forhåpninger om at noe godt kan skje dem, er glemt og borte.

Det er så bra at Aftenposten på en solid måte avdekker systemene og lar oss andre få vite. Det er ikke rart at folk flest blir sinte på denne arrogante oppførselen. Banker i Norge må jo fatte mistanke når kunder opptrer underlig? Jeg er glad for at Skatteetaten nå skal sjekke hva som skjer, slik Aftenposten opplyser.

I Norge også?

Jeg tror det hadde vært klokt å gå videre med granskning i Norge, også. Hvem vet om det ikke finnes små skatteparadiser gjemt både her og der hos oss også?

Det er de rikeste som har penger i skatteparadiser og som får hjelp av rådgivere til å flytte pengene sine til kontoer i utlandet. Det kan være naboen din, eller noen du kjenner.

Jeg håper så inderlig at litt samvittighet rammer dem som holder på med dette, om det er på Bermuda, Luxembourg eller i Oslo. At de tenker seg om og betaler for det som bygges og driftes i landet vårt: sykehus, sykehjem, skoler og mye mer. Det kan faktisk hjelpe noen som virkelig trenger det, at disse pengene som flyttes for lavest mulig beskatning, kommer hjem til Norge.

De som betaler sin skatt med stolthet

Realiteten for de medmenneskene som lite har, kan kanskje ikke disse menneskene som plasserer penger der hvor skatt nesten ikke finnes, ane hvordan er.

Jeg har i mitt veldedige arbeid møtt foreldre som arbeider hardt for å gi sine barn det de trenger for å kunne ha gode hverdager. Mennesker som betaler sin skatt med stolthet, fordi de vet at det går til de tjenestene vi som samfunn trenger for at hjulene skal gå rundt. Og for at helsevesenet kan gjøre den fantastiske jobben de gjør.

Ingen vet hvor mye tid vi har her på Jorden, ei heller om det finnes en Gud eller en himmel vi kan komme til når vår reise her på planeten er avsluttet. Det vi vet, er at tiden vår er her og nå. Og det som er helt sikkert, er at det beste vi kan gjøre er å dele det vi har så godt det lar seg gjøre.

Mormoren min hadde ikke mye penger, men hun lærte meg å dele og forklarte meg hvorfor det var viktig å betale skatt.

