Det er vanskelig å forstå stigmatiseringen av land som har innført portforbud

Syv ambassadører

9 minutter siden

Et skilt med informasjon om portforbudet i Nice, Frankrike. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Syv ambassadører svarer ni professorer.

Debatt

Vi leste med overraskelse kronikken «Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen», skrevet av ni professorer (Aftenposten 14. januar). Den handlet om den norske regjeringens lovforslag om lovhjemmel for portforbud.

Det er ikke opp til oss å vurdere valgene Norge tar, som rettsstat etter sine juridiske tradisjoner. Men vi må svare på visse uttalelser som er uten grunnlag.

Våre land er demokratier

For det første er vi overrasket over koblingen i kronikken mellom såkalte «diktaturer og autoritære regimer» og innføringen av portforbud for å hindre spredning av epidemien.

Kronikkforfatterne vet at våre land er demokratier som er styrt etter rettsstatens prinsipper, og som respekterer EU-kravene på området. Landene trenger ikke slike leksjoner.

For det andre, og i motsetning til det som hevdes i kronikken, har innføringen av portforbud i enkelte av landene hatt dokumenterte, positive resultater i kampen mot koronaviruset og vesentlig bremset spredningen av viruset.

Innleggsforfatterne øverst fra venstre: Pierre-Mathieu Duhamel, Frankrikes ambassadør til Norge; Alberto Colella, Italias ambassadør til Norge; Alfred Grannas, Tysklands ambassadør til Norge; Denisa Koterec Frelichová, Slovakias ambassadør til Norge. Nederst fra venstre: António Quinteiro Nobre, Portugals ambassadør til Norge; Anna Korka, Hellas' ambassadør til Norge; Wilhelm Donko, Østerrikes ambassadør til Norge.

Stigmatiserer venner og allierte

Til slutt er det særlig vanskelig å forstå stigmatiseringen i kronikken av de europeiske landene som har innført portforbud. Spesielt tatt i betraktning at en «lockdown», som absolutt kan være nødvendig, er mer inngripende.

Alle syn er legitime på spørsmålet som er vanskelig for enhver regjering. Men dét kan ikke rettferdiggjøre å stigmatisere venner og allierte på et så uriktig og uvennskapelig grunnlag.

De følgende har signert innlegget:

Pierre-Mathieu Duhamel, Frankrikes ambassadør til Norge

Alberto Colella, Italias ambassadør til Norge

Alfred Grannas, Tysklands ambassadør til Norge

Denisa Koterec Frelichová, Slovakias ambassadør til Norge

António Quinteiro Nobre, Portugals ambassadør til Norge

Anna Korka, Hellas' ambassadør til Norge

Wilhelm Donko, Østerrikes ambassadør til Norge