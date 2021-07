«Er ikke du for maskulin og altfor god i sporten din til å være en ekte kvinne?»

Kristin Kvalvik, Nils-Erik Flatø og Øystein Solvang Fri Oslo og Viken

Laurel Hubbard fra New Zealand er den første transkvinnen som skal delta i OL. Det vil bety mye for unge transpersoner at de har noen å se opp til, skriver innleggsforfatterne. Foto: Paul Childs/Reuters/NTB

Utestenging av transkvinner fra idretten skader og mistenkeliggjør alle kvinner.

Forfatter og trener Frode Saugestad ber transpersoner holde seg unna sommer-OL i Tokyo (Aftenposten, 30. juni). Vi frykter at innlegget hans vil gjøre livet enda vanskeligere for unge idrettsutøvere som ble født med et annet kjønn enn det de identifiserer seg med.

Det skaper grobunn for hat og fordommer når usannheter får stå uimotsagt.

Saugestad hevder at vitenskapen om dette «er helt utvetydig», og at «rettferdig konkurranse er helt umulig». Det finnes altfor lite forskning internasjonalt til å konkludere med det ene eller det andre, noe som også gjelder effekt av testosteronnivå.

Kommer i forskjellige former

Det er riktig at transkvinner kan ha et høyere testosteronnivå enn cis-kvinner (de som identifiserer seg med det biologiske kjønnet de ble tildelt ved fødsel).

Den internasjonale olympiske komité har satt et maksnivå for å sikre rettferdige konkurranser under OL. Regelen gjelder også for cis-kvinner som har uvanlig høyt testosteronnivå.

Kvinner og menn kommer i forskjellige former og størrelser. Noen er feminine, maskuline eller midt imellom – uansett kjønn. Idrett handler om å bruke konkurransefortrinn for å bli best.

Laurel Hubbard er den første transkvinnen som skal delta i OL. I herreklassen satt hun nasjonale juniorrekorder i New Zealand, og i kvinneklassen har hun vunnet verdensmesterskap.

Det vil bety mye for unge transpersoner innen idretten, også i Norge, at de endelig har noen å se opp til. Akkurat som skeive håndballspillere på landslaget har inspirert mange skeive jenter til å bli gode.

Likevel vil Saugestad stenge Hubbard ute fra OL. Skal vi også stenge Usain Bolt ute fordi bena hans er lengre enn bena til de fleste av hans rivaler?

Ingen vil nekte Michael Phelps å konkurrere i svømming fordi «vingespennet» hans er eksepsjonelt langt! Den canadiske proffsyklisten Evelyn Sifton blir som transkvinne mistenkeliggjort uansett hva resultatet blir.

I et intervju sier Sifton følgende: «Hvis vi vinner et løp, har vi en «urettferdig fordel». Hvis vi taper, trente vi ikke hardt nok. Uansett finner folk en grunn til å diskriminere oss i sport.»

Kvinner som svake

Innlegget i Aftenposten føyer seg inn i rekken av fordommer mot skeive og transpersoner i og utenfor idretten. Åge Hareide gikk imot Pride-markering under EM-kampen mellom Ungarn og Tyskland. En eliteseriespiller ble kalt «jævla soper» under kamp.

Halvparten av norske transpersoner har opplevd trakassering. Én av tre har forsøkt å ta livet sitt, viser en ny rapport fra Bufdir.

Saugestad advarer mot «urettferdig og utrygg idrett, som i fremtiden vil bli forbeholdt menn». Det er en både transfobisk og kvinnefiendtlig holdning, som Norges idrettsforbund tar avstand fra.

Slike holdninger rammer både skeive som ikke føler seg velkomne i idretten, og kvinner generelt. De styrker stereotypien av kvinner som svake. De oppmuntrer til utestenging og bruk av krenkende kjønnstester for å «bevise» at man er god nok og fortjener å være med i idrettslaget.

Skadelige myter

Norges idrettsforbund krever at trenere «behandler utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering og sosial status – og respekterer utøverens personlige integritet.»

International olympic committee (IOC) anerkjenner transpersoner som fullverdige idrettsutøvere.

I gamle dager var idrett forbeholdt menn. I dag tar er det en selvfølge at kvinnelige idrettsutøvere er med. Men fortsatt får ikke Maren Lundby hoppe i de største bakkene. Sånn sett går Saugestad inn i en kvinnefiendtlig tradisjon i idretten.

Transpersoner har kjempet lenge for å bli inkludert som alle andre. Idrett skal ikke diskriminere.

Å videreføre myter og misforståelser om transidrettsutøvere er skadelig. Transmenn er ikke «liksommenn», og transkvinner er ekte kvinner – også i juridisk forstand. Det gjelder både i og utenfor idretten.