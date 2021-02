Kort sagt, onsdag 17. februar

Samfunnsansvar, ikke vaksineskepsis

På lederplass 15. februar kritiserer Aftenposten meg for å ha sagt at Astra Zeneca-vaksinen ikke er god nok for helsepersonell. Aftenposten har tydeligvis misforstått det jeg har sagt.

Vaksinering av helsepersonell har to formål:

Holde helsepersonell friske og på jobb Beskytte pasienter mot smitte

For helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper, betyr selv et mildt sykdomsforløp at de ikke kan gå på jobb. Det betyr mye for vår beredskap i en allerede presset helsetjeneste. Selv i perioder med lite smitte i samfunnet vil helsepersonell som jobber med covid-pasienter, alltid ha høy smitterisiko.

Nye forskningsrapporter viste at den ene vaksinen vi har tilgjengelig, muligens ikke beskytter like godt mot mild og moderat sykdom, og heller ikke nødvendigvis mot å bli smittet fra en person til en annen. Da mener vi at det er både viktig og riktig å be Folkehelseinstituttet vurdere om disse nye opplysningene gir grunn til å revurdere fordelingen av vaksinene. Dette av hensyn til personell, pasienter og pårørende, samt i et globalt perspektiv der vaksiner skal rekke til hele verden.

Det er ikke vaksineskepsis, men å ta samfunnsansvar.

Vi anser vaksiner som er godkjent i Norge, som trygge og effektive mot alvorlig sykdom og død. Norsk Sykepleierforbund har hele tiden oppfordret til at alle som får tilbud om vaksine, uansett type, bør la seg vaksinere.

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund

