Kafka-kritikk fra Rolness

Foto: Erling Berge, Vårt Land

Det er overraskende at Kjetil Rolness ikke ønsker velkommen mer kritisk journalistikk om offentlig pengebruk på integreringsfeltet.

Det er uheldig at Kjetil Rolness kommer med faktafeil om Vårt Lands dekning av stiftelsen Født Fri. Det også overraskende at han ikke ønsker velkommen mer kritisk journalistikk om offentlig pengebruk på integreringsfeltet og varsler om mulig negativ sosial kontroll.

I lørdagens Aftenposten omtaler Kjetil Rolness det han kaller en «Kafka-prosess» mot Shabana Rehman. Han anklager Vårt Land for «rå» journalistikk. Prosessen som IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har ansvaret for, som har ført til at Født Fri har mistet statsstøtte, må direktoratet selv svare for. Men Rolness’ kritikk av Vårt Lands redaksjonelle metoder inneholder flere faktiske feil.

Flere støtter Rehman

Rolness kritiserer Vårt Land for ikke å ha vært interessert i positive sider ved Shabana Rehman og hennes innsats i stiftelsen Født Fri. Dette stemmer ikke.

Dana Manouchehri, leder i Likestilling, integrering, mangfold er en av flere kilder som er tydelig sitert i Vårt Land med støtte til Rehman og hennes arbeid. I artikkelen vi publiserte 25. august, sier Manouchehri:

«For min del har Født Fris stiftelse vært en berikelse for kampen vi har kjempet i ti år. Vi har hatt noen supre prosjekter sammen, hvor Født Fri har gitt oss masse gjennomslag og bidratt til synlighet. Jeg gleder meg til fortsettelsen. ( ...) Shabana er et arbeidsjern – hun jobber beinhardt. Hun og Født Fri står øverst på listen over hvem vi ønsker å samarbeide med.»

Vårt Land er opptatt av balanse i dekningen og har hele veien aktivt søkt kilder som støtter Rehman. Vi har også publisert artikler som kritiserer granskningen av Født Fri.

Shabana Rehman er daglig leder i stiftelsen Født Fri. Foto: Heiko Junge/NTB

Anonyme kilder

Påstandene om at Vårt Land har presset frem negativ kritikk fra kilder i løfte mot anonymitet, stemmer heller ikke. I dette arbeidet har vi hatt bakgrunnssamtaler med flere titalls kilder med tilknytning til Født Fri fra ulike tidsrom.

De kritikkverdige forholdene Vårt Land omtaler, er bekreftet av flere uavhengige kilder og støttes også av skriftlig materiale vi har hatt tilgang til.

Det påhviler et ekstra stort ansvar når medier lar anonyme kilder fremme kritikk. I møte med de av våre kilder som ikke har bred medieerfaring, har det vært ekstra viktig å gjøre premissene klare.

Vi har gjort det tydelig for alle kildene hva som er bakgrunnssamtaler, hva som er intervju og hvordan vi arbeider med krevende sakskompleks. Vi har også opplyst om at pressen beskytter sine kilder. Vi har også forklart at kravet til

dokumentasjon og kildebredde skjerpes når kilder fremmer kritikk anonymt.

Erfaringene fra arbeidet med denne saken har vist at flere av kildene har opplevd sterkt press og blitt gjenstand for diskreditering både før og etter publisering. NRK har også avslørt at Født Fri har operert med en kontrakt der en medarbeider er pålagt omfattende og mulig grunnlovsstridig taushetsplikt.

Født Fris advokat uttalte på pressekonferanse 6. oktober at han burde ha utformet denne kontrakten annerledes.

Foto: Jan T. Espedal

Legitim debatt

Vårt Lands journalistikk og den senere granskningsrapporten har avslørt forhold i Født Fri som har ført til offentlig debatt.

Det er et helt legitimt å mene at sosial kontroll blant ungdom bekjempes best ved at voksne kulturpersonligheter drar til London, på spahotell i Son for å skrive manus til en skolerevy, og at arbeidet blir best med kostbart datautstyr, Apple-klokker og drone.

Men det er overraskende at Rolness hevder det er kampanjejournalistikk når en avis jobber grundig og kritisk for å ettergå hvordan offentlige midler brukes.

Det er også overraskende at støttespillere til en stiftelse som skal jobbe mot sosial kontroll, reagerer så sterkt når flere som kjenner virksomheten på nært hold, fremmer kritikk om det de har opplevd som negativ sosial kontroll.

Rolness skriver at Rehman har vært «for snill» i sitt møte med disse stemmene. Vi frykter derimot at jakten på og hetsen mot mulige kilder og varslere som har funnet sted i forbindelse med denne saken, kan føre til at viktige stemmer blir skremt fra å fremme kritikk og fortelle om sine erfaringer med negativ sosial kontroll.

Shabana Rehman og Født fri har fått rikelig med anledning og god tid til å svare på kritikken i Vårt Land. Saken skal nå behandles i Pressens Faglige Utvalg etter en klage fra Rehman. Da vil det eventuelt bli avklart om det er begått brudd på god presseskikk.