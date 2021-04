En langsom kvelningsdød for demokratiet? Hysterisk.

Øyvind Kvernvold Myhre Forfatter og fysiker

Nå nettopp

Terje Tvedt (bildet) raljerer over «R-tallet (som nesten ingen hadde hørt om før 2020)» uten å skjønne hva dette tallet betyr, skriver innleggsforfatteren. Foto: Tobias Willumstad Myrland

Terje Tvedts kronikk er professoral synsing over fire sider.

9. april var fire av seks debattsider i Aftenpostens papirutgave beslaglagt av historieprofessor Terje Tvedt. Han argumenterte nok en gang for at koronaen burde ha vært møtt med kraftig styrking av behandlingskapasiteten. Da kunne vi ha behandlet alle som ble virkelig syke, uten å bremse livsutfoldelsen til alle andre, ifølge Tvedt.

Å styrke behandlingskapasiteten ville på ingen måte ha gjort kraftige smitteverntiltak overflødige. Det har blant andre helseministeren prøvd å forklare, men professoren har nektet å oppfatte disse forklaringene.

Hovedgrunnen til det er kanskje manglende tallforståelse: Han raljerer over «R-tallet (som nesten ingen hadde hørt om før 2020)» uten å skjønne hva dette tallet betyr.

Reproduksjonsfaktoren

R-tallet står for «reproduksjonsfaktoren» og uttrykker hvor mange personer én smittet person i gjennomsnitt fører smitten videre til.

Hvis tallet for eksempel ligger konstant på 2,5 med en smitteperiode på ti dager, vil én smittet person smitte 2,5 nye. Disse vil i sin tur smitte 6,25 nye, som smitter 15,6 nye og så videre. Etter to måneder vil én person ha ført smitten videre til (2,5 + 6,25 + 15,6 + 39,1 + 97,7 + 244) 405 personer.

Å hastverksutdanne titusenvis av nye hjelpepleiere ville ikke ha vært mulig

Lenge før det går så langt, vil skadene være så åpenbare at smitteverntiltak tvinger seg frem. Å hastverksutdanne titusenvis av nye hjelpepleiere ville ikke ha vært mulig, for ikke å snakke om alle de ekstra legene som vi også ville ha trengt.

Argument for at nye virus bør få herje fritt?

Så blir historikeren medisiner: «Å hindre at mennesker blir syke» kan i det lange løp «true sivilisasjonen selv, siden det er virus som trigger det kollektive immunforsvaret», skriver han.

For «bare en smitteutsatt befolkning kan være en sunn befolkning. Det var jo, for eksempel, mangel på slik motstandsdyktighet som nesten utryddet befolkningen i Sør-Amerika da spanjolene kom dit (...)»

I Mexico sank folketallet fra 25 millioner til 6,3 millioner mellom 1519 og 1548. Det skyldtes at befolkningen ikke hadde immunitet mot nye virus fra Europa, deriblant kopper og meslinger. Men at tre fjerdedeler av befolkningen bukket under for nye virus, det er altså et argument for at nye virus bør få herje fritt?

Som sagt kan det hende at historieprofessoren sliter med tallforståelse. Han skriver nemlig at det er «foreløpig ikke mulig å svare generelt på om Norges strategi var bedre eller verre enn Finlands, Frankrikes, New Zealands, Sveriges eller Floridas».

Er disse tallene virkelig vanskelige å skjønne?

Et uttalt mål – i Norge som i andre land – har i hvert fall vært å spare menneskeliv. Etter det kriteriet er det ganske enkelt å fastslå hvem som har lykkes dårligst: 9. april hadde Florida 33,922 døde (1579 pr. million innbyggere), Frankrike 98,065 døde (1500 pr. million), Sverige 13,595 døde (1340 pr. million). Og Norge? 684 døde, det vil si 125 døde pr. million.

Er disse tallene virkelig vanskelige å skjønne?

Dramatiserer tilstanden

Tvedt antyder at vi er i ferd med å miste demokratiske rettigheter.

Jeg registrerer likevel at NRK-programmene Debatten, Politisk kvarter og Dagsnytt 18 lever i beste velgående. Det publiseres fortsatt leserinnlegg og kronikker. Valget til høsten er ennå ikke avlyst.

Å dramatisere tilstanden til en langsom kvelningsdød for demokratiet og rettsstaten er rett og slett hysterisk.

Friheten fra trusler mot liv og helse

Tvedt avslutter sitt svulstige forsvar for det han kaller «frihet» slik: Dette handler om å «bevare og styrke det beste vi har: et skjørt, demokratisk samfunn hvor alt må kunne diskuteres, og som hviler på ideen om at innbyggerne må ha en høy grad av personlig frihet og ansvar».

Personlig frihet omfatter også friheten fra trusler mot liv og helse.

John Stuart Mill blir av og til tillagt følgende sitat: «My right to wave my fist ends where your nose begins.»

Det betyr også at min rett til å spre virus slutter der hvor din nese begynner.

Derfor må jeg bruke munnbind i butikken, og derfor må jeg sitte i karantene hvis jeg har utsatt meg for smitte, sånn at jeg ikke smitter deg.

Det er et spørsmål om frihet for oss begge to – ikke bare for meg.