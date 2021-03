Du er ikke alene om å ha det sånn

Lene Marlin Artist

23. mars 2021 14:39 Sist oppdatert nå nettopp

Lene Marlin, artist, har skrevet en tekst til de mange som synes tiden er tung. Foto: Dan Petter Neegaard

Plutselig er det ikke så lett å finne de små gledene.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg satt og skriblet litt på en tekst for litt siden, og jeg skulle egentlig legge den bort i skuffen. Men jeg vet det er tungt for mange nå.

Det er mange som sliter. Som gjorde det før denne pandemien også. Men som nok opplever at mye blir forsterket i denne tiden. Og så er det de som kanskje for første gang opplever at livet ikke er så enkelt.

At det plutselig ikke er så lett å finne de små gledene. At man begynner å miste fotfestet. Og man føler seg alene om å ha det sånn. Denne teksten er til dere.

Ikke la meg gå her med hodet bøyd

Subbe i grusen langs veien

Jeg ser ikke lenger solen, skjønner du

Jeg vet den er der, men jeg ser den ikke nå

Ikke la meg gå her med tunge skritt

Gå her med gråt i halsen

Jeg klarer ikke lenger smile, skjønner du

Jeg vet jeg kan, men jeg klarer ikke nå

Ikke la meg gå her i ensomhet

Gå her med brist i hjertet

Jeg ser ikke lenger noen, skjønner du

Jeg tror de er der, men jeg ser dem ikke nå

Men én dag vil jeg vel gå med hodet hevet

Kjenne lyset i fjeset igjen

Nesten løpe litt bortover gaten

Med smilet om munnen igjen

Le høyt sammen med andre

Med et hjerte som igjen føles helt

Jeg tror at den dagen kommer

Jeg tror at den tiden kommer