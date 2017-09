(Rand er organisasjonsrådgiver hos UngOrg (Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo). Innlegget er skrevet på egne vegne.)

Etter å ha sett ei rekke debattar både på TV og kring om i Oslo er eg klar til å kåre ein soleklar vinnar av debattsesongen: ungdommen!

Kvifor? Lat oss køyre ei kjapp analyse:

1. Folkeskikk

Medan ein debatt mellom vaksne politikarar fort kan virke som ein konkurranse i hersketeknikkar, framstår ungdommen mykje meir konstruktiv. Dei er betre til å lytte til kvarandre og bygge vidare på andre sine poeng, heller enn å hardnakka drive fram sine eigne standpunkt uavhengig av retninga debatten tek. Dei tek meir omsyn, og er betre på å la dei andre fullføre utan å avbryte.

På denne måten maktar dei å gjennomføre ein debatt som skapar engasjement kring sakene, heller enn å rette fokus mot enkeltindivid i debatten. Poeng til ungdommen.

2. Folkeleg språk

Vedum kan vere så jovial han berre vil, han er framleis ikkje i nærleiken av å vere like folkeleg som ungdomspolitikarar flest. Det er mykje teknisk språk i politikk, men dersom ein vil at folk som ser på debatten skal forstå kva den handlar om, må ein nytte eit språk som folk forstår. Her er ungdommen fleire hakk over dei vaksne.

Listhaug kan seie at ho kallar ein spade for ein spade så mykje som ho berre vil, men det er ungdommen som legg debatten på eit nivå som alle kan følgje. Etter ein ungdomsdebatt forstår du mykje betre kva partia står for enn etter ein vaksendebatt, noko som er hovudmålet for ein god debatt. Poeng til ungdommen.

3. Langsiktig politikk

I ein debatt med vakse politikarar ligg fokuset ofte på kortsiktige løysingar på problem som treng ein langsiktig plan. Nok ein gong er ungdommen betre enn dei vaksne. Om dette har samanheng med at ungdommen veit at det faktisk er dei yngste som treng langsiktige løysingar, er eg usikker på. Faktum er likevel at ungdommen evnar å sjå politikk for det som det er: eit mål om å betre samfunnet på sikt, ikkje berre vinne valet 11. september.

Dette er noko vi alle tenar på – nokon som kan setje ord på kva vi faktisk må gjere for at vi kan skape eit samfunn for framtida. Poeng til ungdommen.

4. Engasjement

Medan dei vaksne etablerte politikarane slit i eit miljø der den etablerte politikken skapar lite entusiasme, er ungdommane mykje flinkare til å spreie engasjementet sitt. Etter ein ungdomsdebatt kan du forlate lokalet og tenke at vi er på riktig veg, at vi faktisk kan få til noko, at vi må ta ansvar og engasjere oss. Etter ein vaksendebatt kan du forlate lokalet med ei uro over at det er desse personane som skal styre landet, utan å forstå at makta faktisk ligg i dine eigne hender. Poeng til ungdommen.

Kort oppsummert: ungdommen feiar golvet med dei etablerte politikarane. Dei evnar å gje kunnskap til folket, skape interesse, skape engasjement og ikkje minst gjere det heile på ein måte som ikkje skapar misnøye eller splid.

Mange av ungdommane eg har sett i debatt har ein sjanse til å få ein plass på Stortinget. Dette er noko alle veljarar bør ta med i vurderinga når dei skal stemme, for dette er stemmer vi verkeleg treng å få opp på Stortinget sin talarstol.

To dager til valget:

