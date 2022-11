Norge må stenge for russisk barnedrapspropaganda

På den statseide TV-kanalen RT ble det nylig diskutert om ukrainske barn skulle druknes eller brennes levende. Samtidig som EU har stanset de russiske propagandasendingene, risikerer mine ukrainske naboer å bli møtt med talkshow om drap på barna deres. Det er på overtid at Norge stenger ute russisk propaganda.

RT (tidligere Russia Today) har i mange år vært sentral i å spre russisk propaganda og desinformasjon. I den sjette sanksjonspakken arrow-outward-link ble kanalen derfor utestengt arrow-outward-link i EU og en rekke andre land. Unntaket er Norge arrow-outward-link . Her kan kanalen fritt sees på nett eller lovlig bli distribuert på kabel-TV.

Dehumanisering er sentralt i russisk propaganda. Et eksempel på dette er talkshowet med TV-profilen Anton Krasovskyj. arrow-outward-link Her snakket man å drukne ukrainske barn eller stenge dem inne i brennende hytter. Å stenge sivile inne i brennende hytter har sterk symboleffekt. Det ble gjort da de tyske nazistene kom til Ukraina.

Ekkoet fra propagandaen finner vi i massegravene og torturkjellerne. Krasovsky må sees i denne konteksten. BBC arrow-outward-link -reporteren Sarah Rainsford tvitret om at denne type hatprat nå er normen på statlig russisk TV.

Millioner av ukrainske kvinner og barn er på flukt. I flere land har det vært prorussiske demonstrasjoner, arrow-outward-link og flyktningmottak er blitt satt i brann arrow-outward-link . I Norge er det flere enn 30.000 ukrainske flyktninger, 10.000 av dem barn. Når vi tillater TV-kanaler med oppfordringer til barnedrap, tar vi et stort ansvar. Historien har lært oss at propaganda dessverre virker.

TV er et sterkt virkemiddel, og Norge har fortsatt et forbud mot politisk reklame på TV. Da er det vanskelig å forstå hvorfor det skal være lovlig for Russland å kringkaste reklame for krigsforbrytelser.

Ytringsfrihet er kjernen i det norske demokratiet. Statlig kontrollert propaganda for folkemord har imidlertid ingenting med ytringsfrihet å gjøre.

Ukrainske myndigheter arrow-outward-link har bedt oss stoppe sendingene fra RT. Tiden er overmoden for å gjøre nettopp det. Russisk barnedrapspropaganda bør ikke få plass på norske skjermer.

Jan Ottesen, Oslo