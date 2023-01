FN-pakten gir rett til selvforsvar

25.01.2023 23:30

Jurist og forfatter Fredrik S. Heffermehl svarer 23. januar på et av mine innlegg. Han skriver at «grunnlaget» for selvforsvar «ikke er FN-pakten». Dette er fortsatt feil. Artikkel 51 gir rett til selvforsvar.

Heffermehl hevder at mitt «syn på krigen mangler forhistorie og kontekst». Jeg skrev at «[d]et er Russland som har gått til krig. Ukraina forsvarer seg». At Heffermehl motsetter seg dette åpenbare poenget, er talende.

Heffermehl skriver om USA. Det er vanskelig å se hvorfor det er relevant. Kritikk av USA gjør ikke Russland bedre. Heffermehl viser til en tenketank. USA har ytringsfrihet (i motsetning til Russland), myndighetene styrer ikke tenketanker. Han nevner Salomonøyene, men der er det ingen invasjon, i motsetning til i Ukraina.

Heffermehl kaller Russland «livredd». Tror han virkelig Russland er redd for angrep fra Nato-land? Nato-landene våger ikke engang å sende styrker til Ukraina for å bekjempe et svekket Russland. Det Russland egentlig frykter, er ikke lenger å kunne invadere naboland.

Sondre Torp Helmersen, førsteamanuensis i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet